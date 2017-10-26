Мы — монстры, 2017

«Мы — монстры» - это новый полнометражный проект Хольгера Таппе («Возвращение в Гайю», «Союз зверей»). Персонажей анимационной ленты озвучили английские актёры, среди которых Эмили Уотсон («Вселенная Стивена Хокинга», «Воровка книг»), Джейсон Айзекс («Лекарство от здоровья», «Патриот»), Ник Фрост («Типа крутые легавые», «Зомби по имени Шон»), Джессика Браун-Финдли (сериал «Аббатство Даунтон», «Фантастическая любовь и где её найти») и другие.
В центре сюжета истории под названием «Мы — монстры» окажется самая обычная семья. Однажды они отправляются на вечеринку, куда также приходит настоящая ведьма. И тогда она превращает главных героев в самых настоящих монстров. Теперь они Франкенштейн, вампир, мумия и оборотень, которые пытаются найти свою обидчицу, а вместе с тем и прийти к невиданному прежде взаимопониманию.
- Страной, выпускающей мультфильм «Мы — монстры» является Германия, однако он озвучен на английском
- Свой последний полнометражный фильм Хольгер Таппе снял в 2010 году
- Бенедикт Ниман, один из авторов сценария «Мы — монстры», также сотрудничал с Хольгером Таппе в его дебютной картине «Возвращение в Гайю»
- В основу мультфильма «Мы – монстры» положен бестселлер «Счастливая семейка» немецкого писателя, лауреата премии «Эмми» (за сериал «Бердин, Берлин») Давида Сафира
- Все герои, которые появляются в фильме, присутствуют и в книге, за исключением «компаньонов» Дракулы – Хрюнделей - трех летучих мышей
В семье не без монстров! По воле могущественного Дракулы вся семейка Уишбоун сталкивается с монстрическими проблемами: мама превращается в вампира, папа – в Франкенштейна, а их дети в мумию и оборотня. Теперь они должны сплотиться, чтобы победить повелителя тьмы и снова стать людьми и дружной семьей.
и да много бла бла мало действий монстров и почему люди было бы наверно интересно если бы они наверно остались бы монстрами… Читать дальше…