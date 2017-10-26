Мы — монстры, 2017

«Мы — монстры» - это новый полнометражный проект Хольгера Таппе («Возвращение в Гайю», «Союз зверей»). Персонажей анимационной ленты озвучили английские актёры, среди которых Эмили Уотсон («Вселенная Стивена Хокинга», «Воровка книг»), Джейсон Айзекс («Лекарство от здоровья», «Патриот»), Ник Фрост («Типа крутые легавые», «Зомби по имени Шон»), Джессика Браун-Финдли (сериал «Аббатство Даунтон», «Фантастическая любовь и где её найти») и другие.

В центре сюжета истории под названием «Мы — монстры» окажется самая обычная семья. Однажды они отправляются на вечеринку, куда также приходит настоящая ведьма. И тогда она превращает главных героев в самых настоящих монстров. Теперь они Франкенштейн, вампир, мумия и оборотень, которые пытаются найти свою обидчицу, а вместе с тем и прийти к невиданному прежде взаимопониманию.