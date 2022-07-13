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Джеймс Франко

James Franco
Джеймс Франко
Джеймс Франко James Franco
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Дата рождения
19 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Личные связи
Сет Роген
Сет Роген
друзья и коллеги Дэйв Франко
Дэйв Франко
родные братья Ана О’Райли
Ана О’Райли
были в отношениях с 2006 по 2011
Биография Джеймса Франко

Джеймс Франко - американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, писатель, а также преподаватель кинопроизводства в Нью-Йоркском университете. Он родился 19 апреля 1978 в Пало-Альто, штат Калифорния, США, в творческой семье: его мать была писательницей и поэтессы, а отец редактором. Актер имеет шведские, португальские и еврейские корни. У супругов Франко помимо Джеймса было еще два сына.

Фильмы с Джеймсом Франко

В 1996 году будущий актер окончил школу Пало-Альто. По ее окончании Франко получил титул школьника с самой лучшей улыбкой по результатам голосования его одноклассников. После школы Джеймс поступил в Калифорнийский университет и учился на специальности «английский язык». Однако в скором времени учеба наскучила парню, он отдал предпочтение актерской игре и начал ходить на уроки мастерства к Роберту Карнеги из Западного театра. Спустя почти полгода года после первого урока Франко стал участвовать в прослушиваниях в Лос-Анджелесе. Уже в 1999 году начинающий актер получил свою первую главную роль в телесериале «Чудики и чокнутые». Несмотря на то что вышел всего один сезон проекта, критики успели оценить талант молодого актера.

Свою первую главную роль в киноленте актер исполнил в 2000 году в молодежной комедии «Любой ценой», где также сыграла его бывшая девушка Марла Соколофф. Годом позже ему вновь доверили главную роль, на этот раз в телевизионном байопике Марка Райдела «Джеймс Дин». По словам критиков, актеру удалось проникнуть в самую суть неуверенного в себе человека, который потерял поддержку родных и близких. Его игра была настолько блестящей, что за свою роль  Джеймс Франко получил «Золотой глобус» и был номинирован на Награду «Гильдии актеров» и «Эмми».

Джеймс Франко - «Человек-паук»

Мировую известность актеру принесла роль лучшего друга, а позже смертельного врага главного героя в блокбастере «Человек паук» (2002), экранизации одноименного комикса. Фильм собрал почти 822 миллиона долларов, а позже вышли еще две части истории: «Человек паук – 2» (2004) и «Человек-паук – 3: Враг в отражении» (2007). Изначально Джеймс проходил прослушивание на роль Питера Паркера, но на нее утвердили Тоби Магуайера. Тем не менее, этот факт не помешал актерам стать друзьями. В перерывах между съемками третьей части блокбастера Франко нянчился с маленькой дочкой Магуайера.

После выхода первой части «Человека-паука» актер появился в драме «Последнее дело Ламарки» (2002), а в 2003 вместе с Нив Кэмпбелл принял участие в съемках картины «Труппа» Роберта Олтмена. В 2005 году Франко предстал перед зрителями в образе Роберта Принса в фильме о Второй мировой войне «Великий рейд», снятого по мотивам одноименной книги Уильяма Б. Брейера.

В 2006 году Франко трудился над драмой Джастина Лина «Поединок». В том же году он исполнил роль легендарного героя Тристана в экранизации средневековой романтической легенды «Тристан и Изольда». Его партнершей по фильму стала англичанка София Майлс. Также в 2006 году Франко появился в военной драме «Эскадрилья «Лафайет». Для того чтобы правдоподобно исполнить свою роль, Джеймс с каскадерской командой «Голубые ангелы» прошел тренировку и получил настоящие права пилота. Одновременно с выходом картины актер работал над эпизодической ролью в ленте «Плетеный человек», с Николасом Кейджем в главной роли.

В 2008 году Франко сыграл главную роль и попробовал себя в качестве соавтора сценария в комедии «Ананасовый экспресс: Сижу, курю». Его роль критики отметили номинацией на «Золотой глобус» и премией MTV. В том же году он стал приглашенным ведущим выпуска известной юмористической программы «В субботу вечером» (Saturday Night Live).

Джеймс Франко - «Харви Милк»

В 2008 году Франко также исполнил роль любовника героя Шона Пенна в оскароносной драме «Харви Милк». Картина рассказывает о жизни борца за права геев Харви Милка, который стал первым в США политиком, публично заявившим о своей гомосексуальной ориентации и сумевшим после этого победить на выборах в государственный орган власти. За работу в картине Джеймса Франко наградили премией «Независимый дух» как лучшего актера второго плана.

Годом позже состоялся режиссерский дебют актера: он снял короткометражную ленту «Пир Стивена». Работа была отмечена на 60-м Берлинском кинофестивале премией Тедди.

Джеймс Франко  - «127 часов»

В 2010 году Франко исполнил главную роль в драме-триллере Дэнни Бойла «127 часов», основанном на книге Арона Ралстона «Между молотом и наковальней».  Лента раскрывает подлинную историю альпиниста Арона Ралстона, который в 2003 году провел в горной расщелине почти шесть дней после того, как его рука оказалась зажата камнем весом более 300 килограммов. Фильм получил шесть номинаций на премию «Оскар», восемь номинаций на премию BAFTA, три номинации на премию «Золотой глобус», в том числе номинации Франко на эти награды в категории «Лучшая мужская роль», но получил он лишь одну премию - «Независимый дух».

С тех пор каждый год выходило по несколько картин с участием Джеймса. Он появился в таких лентах, как «Восстание обезьян» (2011), «Черри» (2012), «Ледяной» (2012), «Третья персона» (2013), «Последний рубеж» (2013), «Оз: Великий и Ужасный» (2013), «Легкие деньги» (2014), «О мышах и людях» (2014), «Интервью» (2014) и многих других.

В феврале 2015 года актер получил главную роль в мини-сериале про убийство Кеннеди «11.22.63», экранизации одноименного романа Стивена Кинга. В том же году Джеймс снялся в триллере «Правдивая история» с Джоной Хиллом, биографической ленте «Королева пустыни» с Николь Кидман и драмах «Все будет хорошо» с Шарлоттой Генсбур и «Память» с Томасом Манном. В 2016 году он озвучил одного из персонажа приключенческо-комедийного мультфильма для взрослых «Полный расколбас» Сета Рогена. Последняя вышедшая картина с его участием – комедия «Почему он?», в которой также снимается Брайан Крэнстон, известный по сериалу «Во все тяжкие». Плотный график съемок не мешает Джеймсу активно писать сценарии, снимать по ним фильмы и продюсировать.

Личная жизнь Джеймса Франко

С 2006 по 2011 год Джеймс Франко находился в отношениях с актрисой Ана О`Райли. После этого были многочисленные слухи о его романах со звездными коллегами: Сиенной Миллер, Ланой дель Рей, Линдси Лохан и Эмилией Кларк.

Интересные факты о Джеймсе Франко

- Джеймс Франко – автор семи опубликованных произведений

- Ради роли в фильме поулчил лицензию пилота

- В интервью Терри Гроссу актер поведал, что в старших классах был арестован за мелкое воровство: они с друзьями воровали в магазине одеколон и продавали его в школе. Также он отметил, что по иронии судьбы в 2008 году стал лицом одеколона компании Gucci.

Фильмография Джеймса Франко
Зеровилль
Зеровилль
драма, комедия 2019, США
6.0
Долгий дом
драма 2018, США
0.0
Кин
Кин
фантастика, боевик 2018, США
5.0
Стражи Арктики
Стражи Арктики
анимация 2018, Великобритания / США / Канада
5.0
Баллада Бастера Скраггса
Баллада Бастера Скраггса
вестерн 2018, США
7.0
Хранилище
Хранилище
ужасы, триллер 2017, США
4.0
Горе-творец
Горе-творец
драма, комедия 2017, США
7.0
Мир будущего
Мир будущего
фантастика, боевик 2017, США
4.0
Все фильмы
Фотографии Джеймса Франко Все фотографии
Джеймс Франко Джеймс Франко Джеймс Франко Джеймс Франко
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Джеймс Франко сыграет ведущую роль в драме о взрослении «Я, ты» Это будет фильм о «первозданной красоте, трагичной любви, возрасте невинности и горьких реалиях войны».
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13 июля 2022 14:16
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13 апреля 2022 15:59
Какой незаезженный сериал тебе посмотреть согласно знаку зодиака? Астрология спасает в самые интересные моменты жизни, особенно тогда, когда тебе нечего посмотреть.
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30 марта 2022 14:10
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Статьи о персоне
Коллега обвинила Джеймса Франко в домогательствах к детям: «Работая с маньяком» Это уже не первое подобное обвинение.
Написать
9 апреля 2021 15:30
Похожи как две капли: голливудские звезды и их «двойники» из прошлого Близнецы, родственники или реинкарнация? Чем похожи и различны знаменитости разных веков.
4 комментария
20 ноября 2018 00:06
20 актеров, точь-в-точь похожих на сыгранных ими исторических персонажей Киноакадемия, как известно, очень любит награждать «Оскаром» фильмы, основанные на реальных событиях, так что ежегодно в прокат выходят несколько десятков всевозможных байопиков. Стоит отдать должное их создателям – целые команды трудятся над тем, чтобы актер, исполняющий главную роль, был точь-в-точь похожим на свой исторический «прототип». Вспоминаем самые яркие примеры таких сходств.
6 комментариев
17 сентября 2018 00:04
Все статьи
Связи
Сет Роген
Сет Роген Seth Rogen
друзья и коллеги Дэйв Франко
Дэйв Франко Dave Franco
родные братья Ана О’Райли
Ана О’Райли Ahna O'Reilly
были в отношениях с 2006 по 2011
Все связи
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