Джеймс Франко - американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, писатель, а также преподаватель кинопроизводства в Нью-Йоркском университете. Он родился 19 апреля 1978 в Пало-Альто, штат Калифорния, США, в творческой семье: его мать была писательницей и поэтессы, а отец редактором. Актер имеет шведские, португальские и еврейские корни. У супругов Франко помимо Джеймса было еще два сына.

Фильмы с Джеймсом Франко

В 1996 году будущий актер окончил школу Пало-Альто. По ее окончании Франко получил титул школьника с самой лучшей улыбкой по результатам голосования его одноклассников. После школы Джеймс поступил в Калифорнийский университет и учился на специальности «английский язык». Однако в скором времени учеба наскучила парню, он отдал предпочтение актерской игре и начал ходить на уроки мастерства к Роберту Карнеги из Западного театра. Спустя почти полгода года после первого урока Франко стал участвовать в прослушиваниях в Лос-Анджелесе. Уже в 1999 году начинающий актер получил свою первую главную роль в телесериале «Чудики и чокнутые». Несмотря на то что вышел всего один сезон проекта, критики успели оценить талант молодого актера.

Свою первую главную роль в киноленте актер исполнил в 2000 году в молодежной комедии «Любой ценой», где также сыграла его бывшая девушка Марла Соколофф. Годом позже ему вновь доверили главную роль, на этот раз в телевизионном байопике Марка Райдела «Джеймс Дин». По словам критиков, актеру удалось проникнуть в самую суть неуверенного в себе человека, который потерял поддержку родных и близких. Его игра была настолько блестящей, что за свою роль Джеймс Франко получил «Золотой глобус» и был номинирован на Награду «Гильдии актеров» и «Эмми».

Джеймс Франко - «Человек-паук»

Мировую известность актеру принесла роль лучшего друга, а позже смертельного врага главного героя в блокбастере «Человек паук» (2002), экранизации одноименного комикса. Фильм собрал почти 822 миллиона долларов, а позже вышли еще две части истории: «Человек паук – 2» (2004) и «Человек-паук – 3: Враг в отражении» (2007). Изначально Джеймс проходил прослушивание на роль Питера Паркера, но на нее утвердили Тоби Магуайера. Тем не менее, этот факт не помешал актерам стать друзьями. В перерывах между съемками третьей части блокбастера Франко нянчился с маленькой дочкой Магуайера.

После выхода первой части «Человека-паука» актер появился в драме «Последнее дело Ламарки» (2002), а в 2003 вместе с Нив Кэмпбелл принял участие в съемках картины «Труппа» Роберта Олтмена. В 2005 году Франко предстал перед зрителями в образе Роберта Принса в фильме о Второй мировой войне «Великий рейд», снятого по мотивам одноименной книги Уильяма Б. Брейера.

В 2006 году Франко трудился над драмой Джастина Лина «Поединок». В том же году он исполнил роль легендарного героя Тристана в экранизации средневековой романтической легенды «Тристан и Изольда». Его партнершей по фильму стала англичанка София Майлс. Также в 2006 году Франко появился в военной драме «Эскадрилья «Лафайет». Для того чтобы правдоподобно исполнить свою роль, Джеймс с каскадерской командой «Голубые ангелы» прошел тренировку и получил настоящие права пилота. Одновременно с выходом картины актер работал над эпизодической ролью в ленте «Плетеный человек», с Николасом Кейджем в главной роли.

В 2008 году Франко сыграл главную роль и попробовал себя в качестве соавтора сценария в комедии «Ананасовый экспресс: Сижу, курю». Его роль критики отметили номинацией на «Золотой глобус» и премией MTV. В том же году он стал приглашенным ведущим выпуска известной юмористической программы «В субботу вечером» (Saturday Night Live).

Джеймс Франко - «Харви Милк»

В 2008 году Франко также исполнил роль любовника героя Шона Пенна в оскароносной драме «Харви Милк». Картина рассказывает о жизни борца за права геев Харви Милка, который стал первым в США политиком, публично заявившим о своей гомосексуальной ориентации и сумевшим после этого победить на выборах в государственный орган власти. За работу в картине Джеймса Франко наградили премией «Независимый дух» как лучшего актера второго плана.

Годом позже состоялся режиссерский дебют актера: он снял короткометражную ленту «Пир Стивена». Работа была отмечена на 60-м Берлинском кинофестивале премией Тедди.

Джеймс Франко - «127 часов»

В 2010 году Франко исполнил главную роль в драме-триллере Дэнни Бойла «127 часов», основанном на книге Арона Ралстона «Между молотом и наковальней». Лента раскрывает подлинную историю альпиниста Арона Ралстона, который в 2003 году провел в горной расщелине почти шесть дней после того, как его рука оказалась зажата камнем весом более 300 килограммов. Фильм получил шесть номинаций на премию «Оскар», восемь номинаций на премию BAFTA, три номинации на премию «Золотой глобус», в том числе номинации Франко на эти награды в категории «Лучшая мужская роль», но получил он лишь одну премию - «Независимый дух».

С тех пор каждый год выходило по несколько картин с участием Джеймса. Он появился в таких лентах, как «Восстание обезьян» (2011), «Черри» (2012), «Ледяной» (2012), «Третья персона» (2013), «Последний рубеж» (2013), «Оз: Великий и Ужасный» (2013), «Легкие деньги» (2014), «О мышах и людях» (2014), «Интервью» (2014) и многих других.

В феврале 2015 года актер получил главную роль в мини-сериале про убийство Кеннеди «11.22.63», экранизации одноименного романа Стивена Кинга. В том же году Джеймс снялся в триллере «Правдивая история» с Джоной Хиллом, биографической ленте «Королева пустыни» с Николь Кидман и драмах «Все будет хорошо» с Шарлоттой Генсбур и «Память» с Томасом Манном. В 2016 году он озвучил одного из персонажа приключенческо-комедийного мультфильма для взрослых «Полный расколбас» Сета Рогена. Последняя вышедшая картина с его участием – комедия «Почему он?», в которой также снимается Брайан Крэнстон, известный по сериалу «Во все тяжкие». Плотный график съемок не мешает Джеймсу активно писать сценарии, снимать по ним фильмы и продюсировать.

Личная жизнь Джеймса Франко

С 2006 по 2011 год Джеймс Франко находился в отношениях с актрисой Ана О`Райли. После этого были многочисленные слухи о его романах со звездными коллегами: Сиенной Миллер, Ланой дель Рей, Линдси Лохан и Эмилией Кларк.