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Ким Кэттролл
Ким Кэттролл
Kim Cattrall
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Ким Кэттролл
Kim Cattrall
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Дата рождения
21 августа 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Ливерпуль, Англия, Великобритания
Рост
175 см
Биография Ким Кэттролл
Родилась 21 августа 1956 года. Ливерпуль, Англия, Великобритания.
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Фильмография Ким Кэттролл
Секс в большом городе 2
комедия
2010, США
7.0
Я и Моника Велюр
комедия, драма, мелодрама
2010, США
6.0
Призрак
криминал, драма, триллер
2010, США
8.0
Секс в большом городе
мелодрама, комедия
2008, США
7.0
Принцесса льда
спорт, комедия, драма, сборник
2005, США / Канада
8.0
Дьявол и Дэниэл Уэбстер
драма, комедия, сказка
2004, США
6.0
Перекрестки
комедия, мелодрама
2002, США
7.0
15 минут славы
криминал, боевик, драма, триллер
2001, США / Германия
8.0
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13 июня 2022 11:57
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14 марта 2022 17:29
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1 комментарий
18 января 2019 00:04
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