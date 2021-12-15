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Лорен Эмброуз
Лорен Эмброуз
Lauren Ambrose
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Лорен Эмброуз
Lauren Ambrose
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Дата рождения
20 февраля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Нью-Хейвен, Коннектикут, США
Рост
168 см
Биография Лорен Эмброуз
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Фильмография Лорен Эмброуз
Страсть к перемене мест
комедия
2012, США
6.0
Выборы-выборы
комедия
2012, США
6.0
Любовь и прочие обстоятельства / Другая женщина
комедия
2009, США
7.0
Там, где живут чудовища
драма, семейный, приключения, сказка
2009, США
7.0
Собачий год
драма, комедия
2009, США
6.0
Не могу дождаться
комедия, мелодрама
1998, США
6.0
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Хоррор-сериал «Дом с прислугой» продлен на четвертый и заключительный сезон
Зрителям обещают еще больше мистических событий.
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15 декабря 2021 09:47
Тернерам не удается вернуться к нормальной жизни в трейлере третьего сезона сериала «Дом с прислугой»
Продолжение хоррора от М. Найта Шьямалана выйдет уже в январе 2022 года.
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14 декабря 2021 11:19
Страшный культ угрожает жизни Дороти в первом тизере третьего сезона «Дома с прислугой»
Продолжение обзавелось датой релиза.
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1 ноября 2021 15:33
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