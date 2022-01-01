Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Адам Аркин
Адам Аркин
Adam Arkin
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Адам Аркин
Adam Arkin
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 августа 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Адам Аркин
Родился 19 августа 1956 года. Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Адам Аркин
Свинья
драма, триллер
2021, США
7.0
Серьезный человек
комедия
2009, США
7.0
Правила съема: Метод Хитча
комедия, мелодрама
2005, США
7.0
Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона
документальный, биография, драма
2004, США
8.0
Отбой
комедия, драма
2000, США / Германия
6.0
Хэллоуин: 20 лет спустя
ужасы, триллер
1998, США
6.0
Все фильмы
Related video
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим