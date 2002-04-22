Черчилль, 2002

Эта история любви предлагает зрителю близкий взгляд на брак Уинстона Черчилля и Клементины Черчилль в особенно тревожный, хотя и малоизвестный момент их жизни. В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, Черчилль оказывается на обочине британской политики: его сильный, но одинокий голос вопил в пустыне, когда он предупреждал свою страну и весь мир о нацистской угрозе. Вместе с Клементиной ему пришлось противостоять своим личным демонам депрессии и призраку своей несостоятельности, прежде чем он смог вновь стать политическим лидером и героем…