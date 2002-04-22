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Черчилль Черчилль
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The Gathering Storm

Черчилль, 2002

2002 / Великобритания / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эта история любви предлагает зрителю близкий взгляд на брак Уинстона Черчилля и Клементины Черчилль в особенно тревожный, хотя и малоизвестный момент их жизни. В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, Черчилль оказывается на обочине британской политики: его сильный, но одинокий голос вопил в пустыне, когда он предупреждал свою страну и весь мир о нацистской угрозе. Вместе с Клементиной ему пришлось противостоять своим личным демонам депрессии и призраку своей несостоятельности, прежде чем он смог вновь стать политическим лидером и героем…

  • Считается, что смерть Ральфа Фоллетта Уигрэма вызвана легочным кровотечением, но многие предполагали, что это было самоубийство. Отсутствие родителей Фоллетта на его похоронах, похоже, подтверждает последнее мнение. В истории Второй мировой войны Черчилль назвал Ральфа Уигрэма одним из великих, но незамеченных героев.
  • Стихотворение, которое Черчилль читает, начиная со слов «Кто отвечает за грохочущий поезд?» – это «Смерть и сон его брата» Эдварда Джеймса Милликена.
  • Оригинальное название фильма, «Надвигающаяся буря», – это название первого тома во многом автобиографической шеститомной истории войны Черчилля, охватывающей период с 1919 по 1939 год, когда он стал первым лордом Адмиралтейства.

Биографический фильм о величайшем британце в истории – Уинстоне Черчилле. Сюжет фильма описывает малоизвестные события, предшествующие Второй мировой войне. Политическая изоляция будущего премьер-министра Великобритании на фоне кризиса в семейных отношениях.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 22 апреля 2002
Возраст 12+
Режиссер
Ричард Лонкрэйн
В ролях
Альберт Финни
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Лайнас Роуч
Лайнас Роуч
Лина Хиди
Лина Хиди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Черчилль 2 постера
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Черчилль

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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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