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Келси Грэммер
Келси Грэммер
Kelsey Grammer
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Келси Грэммер
Kelsey Grammer
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Дата рождения
21 февраля 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Шарлотта-Амалия, Сент-Томас, Американские Виргинские острова
Рост
185 см
Биография Келси Грэммера
Родился 21 февраля 1955 года. Шарлотта-Амалия, Сент-Томас, Американские Виргинские острова.
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Фильмография Келси Грэммера
Дед Мороз вернулся
комедия
2021, Великобритания
4.0
Охотники на троллей: Восстание титанов
боевик, приключения, анимация
2021, США
7.0
Денежный самолёт
боевик
2020, США
4.0
Хозяин
боевик, триллер
2019, США
4.0
Стражи гробниц
боевик, приключения, ужасы
2018, Китай / Австралия / Россия / Таиланд
4.0
Как отец
драма, комедия
2018, США
6.0
Аисты
комедия, анимация
2016, США
7.0
Убийство Иисуса
драма, биография, исторический
2015, США
4.0
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Алек Болдуин и Келси Грэммер исполнят ведущие роли в комедийном сериале от ABC
Шоу будет посвящено воссоединению трех старых друзей.
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17 ноября 2020 16:59
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