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Постер к сериалу Зена — королева воинов
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Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 6.7
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1 постер
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Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 6.7
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Киноафиша Сериалы Зена — королева воинов
Зена — королева воинов (1995 - 2001) Xena: Warrior Princess 16+
Год выпуска 1995
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Продолжительность 100 часов 30 минут
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О чем сериал

«Зена — королева воинов» — легендарный новозеландский сериал в жанре фэнтези, разработанный Universal Pictures. Шоу выходило в эфир на протяжении многих лет. «Зена» стала спин-оффом не менее популярного сериала о приключениях Геракла. В отличие от истории греческого полубога, этот сериал не основан на всем известных мифах. Сюжеты эпизодов являются симбиозом различных сказаний и легенд, принадлежащих разным народам. Главная героиня — непобедимая воительница, которая путешествует по земле, борясь со злыми силами.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Rob Tapert
John Schulian
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Карл Урбан
Карл Урбан
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Тед Рэйми
Тед Рэйми
Даниэль Кормак
Даниэль Кормак
Люси Лоулесс
Люси Лоулесс Xena
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Зена — королева воинов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1995, 24 эпизода
 
Зена — королева воинов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1996, 22 эпизода
 
Зена — королева воинов - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1997, 22 эпизода
 
Зена — королева воинов - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1998, 22 эпизода
 
Зена — королева воинов - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1999, 22 эпизода
 
Зена — королева воинов - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2000, 22 эпизода
 
Слушать саундтрек сериала Зена — королева воинов
Кадры из сериала
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