«Зена — королева воинов» — легендарный новозеландский сериал в жанре фэнтези, разработанный Universal Pictures. Шоу выходило в эфир на протяжении многих лет. «Зена» стала спин-оффом не менее популярного сериала о приключениях Геракла. В отличие от истории греческого полубога, этот сериал не основан на всем известных мифах. Сюжеты эпизодов являются симбиозом различных сказаний и легенд, принадлежащих разным народам. Главная героиня — непобедимая воительница, которая путешествует по земле, борясь со злыми силами.