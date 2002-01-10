Проект Лярами, 2002

Действие фильма происходит в городе Ларами, штат Вайоминг, недавно потрясенного жестоким убийством 21-летнего Мэтью Шепарда. Чтобы создать сценическую версию «Проекта Ларами», нью-йоркский Tectonic Theater Project в составе из восьми человек отправился в Ларам и записал несколько десятков часов интервью с горожанами за двухлетний период. Эта экранизация инсценирует визит труппы, используя настоящие слова из стенограммы, чтобы создать портрет города, вынужденного противостоять самому себе, разрываемого ксенофобией, ненавистью и взаимным презрением…
В октябре 1998 21-летний Мэтью Шепард был найден зверски избитым, привязанным к ограде и оставленным умирать в Ларами (штат Вайоминг). «Проект Ларами» — это портрет города, оказавшегося в лучах софитов, перед объективами телекамер.
Как этот маленький городок с философией «живи и давай жить другим» стал местом, в котором молодые люди совершили такое преступление? Ответ может быть найден в «Проекте Ларами» ошеломляющей, глубокой картине, описывающей общество, столкнувшееся с непостижимым событием и их последствиями.