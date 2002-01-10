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The Laramie Project

Проект Лярами, 2002

2002 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в городе Ларами, штат Вайоминг, недавно потрясенного жестоким убийством 21-летнего Мэтью Шепарда. Чтобы создать сценическую версию «Проекта Ларами», нью-йоркский Tectonic Theater Project в составе из восьми человек отправился в Ларам и записал несколько десятков часов интервью с горожанами за двухлетний период. Эта экранизация инсценирует визит труппы, используя настоящие слова из стенограммы, чтобы создать портрет города, вынужденного противостоять самому себе, разрываемого ксенофобией, ненавистью и взаимным презрением…

  • В одной из сцен Ребекка Хилликер руководит репетицией пьесы, от которой, по словам Мойзеса Кауфмана, он «никогда не устает». Это пьеса Торнтона Уайлдера «Наш город» получила в 1938 году Пулитцеровскую премию в области драмы и с тех пор является одним из основных элементов репертуара театров колледжей и средних школ. 
  • В фильме задействованы многие члены группы Tectonic Theater, которые первоначально проводили интервью в Ларами.
  • Персонаж Джедедия Шульц рассказывает о победе в конкурсе с исполнением сцены из пьесы Тони Кушнера «Ангелы в Америке». Кэтлин Чэлфант, другая участница состава «Проекта Ларами», сыграла Ханну Портер Питт, Этель Розенберг и другие роли в оригинальной бродвейской постановке «Ангелы в Америке».

В октябре 1998 21-летний Мэтью Шепард был найден зверски избитым, привязанным к ограде и оставленным умирать в Ларами (штат Вайоминг). «Проект Ларами» — это портрет города, оказавшегося в лучах софитов, перед объективами телекамер.

Как этот маленький городок с философией «живи и давай жить другим» стал местом, в котором молодые люди совершили такое преступление? Ответ может быть найден в «Проекте Ларами» ошеломляющей, глубокой картине, описывающей общество, столкнувшееся с непостижимым событием и их последствиями.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 10 января 2002
Возраст 18+
Режиссер
Мосес Кауфман
В ролях
Дилан Бейкер
Дилан Бейкер
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Джереми Дэвис
Джереми Дэвис
Питер Фонда
Питер Фонда
Джанин Гарофало
Джанин Гарофало
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проект Лярами 2 постера
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