Проект Лярами, 2002

В октябре 1998 21-летний Мэтью Шепард был найден зверски избитым, привязанным к ограде и оставленным умирать в Ларами (штат Вайоминг). «Проект Ларами» — это портрет города, оказавшегося в лучах софитов, перед объективами телекамер.

Как этот маленький городок с философией «живи и давай жить другим» стал местом, в котором молодые люди совершили такое преступление? Ответ может быть найден в «Проекте Ларами» ошеломляющей, глубокой картине, описывающей общество, столкнувшееся с непостижимым событием и их последствиями.