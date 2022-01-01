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Иллиана Даглас
Иллиана Даглас
Illeana Douglas
О персоне
Фильмография
Иллиана Даглас
Illeana Douglas
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Дата рождения
25 июля 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Биография Иллианы Даглас
Родилась 25 июля 1965 года. Куинси, Массачусетс, США.
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Фильмография Иллианы Даглас
Мои парни - животные
комедия
2016, США
6.0
Макс Роуз
драма
2013, США
6.0
Тайны заблудших душ
драма
2006, Великобритания / США / Аргентина / Австралия
7.0
Плуто Нэш
боевик, комедия, фантастика
2002, США / Австралия
3.0
Мир призраков
комедия, драма
2001, США / Великобритания / Германия
6.0
Отзвуки эха
ужасы, детектив, триллер
1999, США
6.0
Портрет совершенства
драма, комедия
1997, США
7.0
Умереть во имя
комедия, триллер, драма
1995, Великобритания / США
5.0
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