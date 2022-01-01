Культовый американский ситком, который открыл таких звезд, как Дженнифер Энистон, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Сериал рассказывает историю шестерых друзей: Моники, Фиби, Рэйчел, Росса, Джо и Чендлера. Они уже давно уехали от своих родителей и каждый занимается своим делом. Постоянные счета, неудачные свидания, разводы, увольнения и просто сложные родители никогда не помешают им встретиться в любимой кафешке и обсудить все на свете. Темы им подкинет Нью-Йорк, в котором постоянно кипит жизнь, осталось только научиться двигаться в этом стремительном круговороте событий.