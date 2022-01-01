Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Постер к сериалу Друзья
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.9
Оцените
21 постер
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Друзья
Друзья (1994 - 2021) Friends 12+
Год выпуска 1994
Страна США
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 118 часов 30 минут
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

Культовый американский ситком, который открыл таких звезд, как Дженнифер Энистон, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Сериал рассказывает историю шестерых друзей: Моники, Фиби, Рэйчел, Росса, Джо и Чендлера. Они уже давно уехали от своих родителей и каждый занимается своим делом. Постоянные счета, неудачные свидания, разводы, увольнения и просто сложные родители никогда не помешают им встретиться в любимой кафешке и обсудить все на свете. Темы им подкинет Нью-Йорк, в котором постоянно кипит жизнь, осталось только научиться двигаться в этом стремительном круговороте событий.

Друзья - трейлер спецэпизода
Друзья
трейлер спецэпизода
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэвид Крэйн
Дэвид Крэйн
Марта Кауффман
Марта Кауффман
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу Фиби Буффе
Пол Радд
Пол Радд Майк Ханниган
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон Рэйчел Грин
Кортни Кокс
Кортни Кокс Моника Геллер
Мэттью Перри
Мэттью Перри Чендлер Бинг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Друзья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1994, 24 эпизода
 
Друзья - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1995, 24 эпизода
 
Друзья - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1996, 25 эпизодов
 
Друзья - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1997, 24 эпизода
 
Друзья - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1998, 24 эпизода
 
Друзья - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
1999, 25 эпизодов
 
Друзья - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2000, 24 эпизода
 
Друзья - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2001, 24 эпизода
 
Друзья - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2002, 24 эпизода
 
Друзья - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2003, 19 эпизодов
 
Новости о сериале
Тест: только настоящий фанат «Друзей» правильно продолжит 10 цитат из 10
Тест: только настоящий фанат «Друзей» правильно продолжит 10 цитат из 10
Этот неловкий момент: 5 фильмов, в которых присутствие дублеров слишком очевидно
Этот неловкий момент: 5 фильмов, в которых присутствие дублеров слишком очевидно
Тест: к какому крутому сериальному касту ты принадлежишь?
Тест: к какому крутому сериальному касту ты принадлежишь?
Слушать саундтрек сериала Друзья
Кадры из сериала
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши