«Баффи — истребительница вампиров» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре мистического триллера. Действие разворачивается вокруг шестнадцатилетней девушки, наделенной сверхчеловеческими способностями. По сюжету главная героиня и ее мама переезжают в провинциальный город Саннидейл, который буквально кишит различными потусторонними существами. В первую очередь вампирами. В новой школе Баффи знакомится с Наблюдателем, школьным библиотекарем Рупертом, который помогает ей в непростой миссии. По ходу развития событий девушка также находит себе новых друзей — Уиллоу и Ксандера, влюбляется в загадочного вампира по имени Ангел и предотвращает конец света.