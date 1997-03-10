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Постер к сериалу Баффи — истребительница вампиров
Постер к сериалу Баффи — истребительница вампиров
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Баффи — истребительница вампиров
Постер к сериалу Баффи — истребительница вампиров
Постер к сериалу Баффи — истребительница вампиров
Постер к сериалу Баффи — истребительница вампиров
Постер к сериалу Баффи — истребительница вампиров
Постер к сериалу Баффи — истребительница вампиров
Постер к сериалу Баффи — истребительница вампиров
Постер к сериалу Баффи — истребительница вампиров
Постер к сериалу Баффи — истребительница вампиров
Постер к сериалу Баффи — истребительница вампиров
Постер к сериалу Баффи — истребительница вампиров
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
13 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Баффи — истребительница вампиров
Баффи — истребительница вампиров (1997 - 2003) Buffy the Vampire Slayer 16+
Год выпуска 1997
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал UPN
Продолжительность 108 часов 0 минут
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О чем сериал

«Баффи — истребительница вампиров» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре мистического триллера. Действие разворачивается вокруг шестнадцатилетней девушки, наделенной сверхчеловеческими способностями. По сюжету главная героиня и ее мама переезжают в провинциальный город Саннидейл, который буквально кишит различными потусторонними существами. В первую очередь вампирами. В новой школе Баффи знакомится с Наблюдателем, школьным библиотекарем Рупертом, который помогает ей в непростой миссии. По ходу развития событий девушка также находит себе новых друзей — Уиллоу и Ксандера, влюбляется в загадочного вампира по имени Ангел и предотвращает конец света.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джосс Уидон
Джосс Уидон
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар Buffy Anne Summers
Сет Грин
Сет Грин Daniel "Oz" Osbourne
Мишель Трахтенберг
Мишель Трахтенберг Dawn Summers
Марк Блукас
Марк Блукас Riley Finn
Элисон Ханниган
Элисон Ханниган Willow Rosenberg
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Баффи — истребительница вампиров - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1997, 12 эпизодов
 
Баффи — истребительница вампиров - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1997, 22 эпизода
 
Баффи — истребительница вампиров - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1998, 22 эпизода
 
Баффи — истребительница вампиров - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1999, 22 эпизода
 
Баффи — истребительница вампиров - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2000, 22 эпизода
 
Баффи — истребительница вампиров - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2001, 22 эпизода
 
Баффи — истребительница вампиров - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2002, 22 эпизода
 
Новости о сериале
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Харизма Карпентер ответила на оправдания Джосса Уидона: «Он по-прежнему не способен попросить прощения»
Коллеги Джосса Уидона по «Баффи» и «Светлячку» выступили с новыми обвинениями в адрес режиссера
Коллеги Джосса Уидона по «Баффи» и «Светлячку» выступили с новыми обвинениями в адрес режиссера
Слушать саундтрек сериала Баффи — истребительница вампиров
Кадры из сериала
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