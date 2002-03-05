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Постер телешоу Семейка Осборнов
Постер телешоу Семейка Осборнов
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Киноафиша Сериалы Семейка Осборнов

Семейка Осборнов (2002 - 2005)

The Osbournes
Год выпуска 2002
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал MTV
Продолжительность телешоу 25 часов 30 минут
О чем телешоу

Реалити-шоу «Семейка Осборнов» знакомит зрителей с повседневной жизнью одного из самых ярких и необычных американских семейств. Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн живет под одной крышей с супругой Шэрон, детьми Джеком и Келли, а также с приемным сыном Робертом Маркато. У пары есть и еще одна дочь – Эми, однако она не появляется на экране. Все члены семьи предельно честно рассказывают о своих личных и профессиональных проблемах и достижениях, проживая основные моменты своей биографии на глазах у зрителей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джек Осборн Jack Osbourne
Шэрон Осборн Sharon Osbourne
Оззи Осборн Ozzy Osbourne
Келли Осборн Kelly Osbourne
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Семейка Осборнов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2002, 10 эпизодов
Семейка Осборнов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2002, 21 эпизод
Семейка Осборнов - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2004, 10 эпизодов
Семейка Осборнов - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2005, 10 эпизодов
Кадры из телешоу
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