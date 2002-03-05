Семейка Осборнов (2002 - 2005)

Реалити-шоу «Семейка Осборнов» знакомит зрителей с повседневной жизнью одного из самых ярких и необычных американских семейств. Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн живет под одной крышей с супругой Шэрон, детьми Джеком и Келли, а также с приемным сыном Робертом Маркато. У пары есть и еще одна дочь – Эми, однако она не появляется на экране. Все члены семьи предельно честно рассказывают о своих личных и профессиональных проблемах и достижениях, проживая основные моменты своей биографии на глазах у зрителей.