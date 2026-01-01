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Майкл Чиклис
Michael Chiklis
Киноафиша
Персоны
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Michael Chiklis
Дата рождения
30 августа 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Лоуэлл, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Майкл Чиклис
Родился 30 августа 1963 года. Лоуэлл, Массачусетс, США.
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Популярные фильмы
8.8
Щит
(2002)
8.2
Утиные истории
(2017)
7.9
Американская история ужасов
(2011)
Фильмография Майкл Чиклис
Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем
комедия, исторический
2026, США
6.8
Отель «Кокаин»
криминал, триллер
2023, США
7
Обвиняемые
драма, криминал
2022, США
7.3
Семья черной мафии
драма, музыка, триллер
2021, США
6.7
Койот
драма, криминал
2021, США
5.2
Хэллоуин Хьюби
Hubie Halloween
комедия, мистика
2020, США
3.7
10 минут спустя
10 Minutes Gone
триллер, криминал, детектив
2019, Канада / США
Смотреть трейлер
8.2
Утиные истории
комедия, приключения, детский
2017, США
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