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Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Michael Chiklis
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Майкл Чиклис
Michael Chiklis
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Дата рождения
30 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Майкл Чиклис
Родился 30 августа 1963 года. Лоуэлл, Массачусетс, США.
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Фильмография Майкл Чиклис
Хэллоуин Хьюби
комедия, мистика
2020, США
5.0
10 минут спустя
триллер, криминал, детектив
2019, Канада / США
3.0
Трансформация
фантастика, триллер
2016, США / Канада
4.0
Игра на высоте
драма, спорт
2014, США
6.0
Паркер
криминал, триллер
2013, США
7.0
Крутые кексы
комедия
2010, США
7.0
На крючке
драма, триллер
2008, США
8.0
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
фантастика, боевик, приключения
2007, США
7.0
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Netflix представил трейлер комедии «Хэллоуин Хьюби» с Адамом Сэндлером
Премьера состоится 7 октября.
Написать
11 сентября 2020 12:49
Нуми Рапас похитят в триллере «Разрыв»
Научно-фантастический триллер «Разрыв / Rupture» с Нуми Рапас и Майклом Чиклисом в главных ролях пополнился новыми именами. В актерский состав вошли Питер Стормаре, Керри Бише, Лесли
Написать
3 июня 2015 00:00
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