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Постер сериала Звездный путь: Энтерпрайз
Постер сериала Звездный путь: Энтерпрайз
Постер сериала Звездный путь: Энтерпрайз
Постер сериала Звездный путь: Энтерпрайз
Постер сериала Звездный путь: Энтерпрайз
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Энтерпрайз

Звездный путь: Энтерпрайз (2001 - 2005)

Star Trek: Enterprise 18+
Год выпуска 2001
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал UPN
Продолжительность сериала 70 часов 14 минут

О чем сериал

«Звездный путь: Энтерпрайз» – это фантастический сериал о космических приключениях. События разворачиваются в середине XXII века, когда человечеству впервые удается покинуть пределы Солнечной системы и выйти на просторы открытого космоса. Первым посланником навстречу неизвестным цивилизациям становится самый современный звездолет «Энтерпрайз» с новейшим двигателем, способным развить скорость света. Команду возглавляет отважный капитан Арчер. Но экипаж даже не представляет, что ждет его на других планетах.

В ролях
В ролях
Джеффри Комбс
Алек Ньюман
Алек Ньюман
Скотт Бакула
Скотт Бакула
Коннор Триннир
Коннор Триннир
Steven Culp
Энтони Монтгомери
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Звездный путь: Энтерпрайз - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2001, 26 эпизодов
 
Звездный путь: Энтерпрайз - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2002, 26 эпизодов
 
Звездный путь: Энтерпрайз - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2003, 24 эпизода
 
Звездный путь: Энтерпрайз - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2004, 22 эпизода
 
Отзывы о сериале
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