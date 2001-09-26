«Звездный путь: Энтерпрайз» – это фантастический сериал о космических приключениях. События разворачиваются в середине XXII века, когда человечеству впервые удается покинуть пределы Солнечной системы и выйти на просторы открытого космоса. Первым посланником навстречу неизвестным цивилизациям становится самый современный звездолет «Энтерпрайз» с новейшим двигателем, способным развить скорость света. Команду возглавляет отважный капитан Арчер. Но экипаж даже не представляет, что ждет его на других планетах.