Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер

Jennifer Garner
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер Jennifer Garner
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 апреля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Бен Аффлек
Бен Аффлек
вместе с 2001 года, в браке с 2005 Скотт Фоули
Скотт Фоули
были в браке
Биография Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер - голливудская актриса, родилась 17 апреля 1972 года в Хьюстоне (штат Техас, США), в семье инженера-химика Билла Гарнера и учительницы английского языка Пэт Гарнер. У Дженнифер есть старшая и младшая сестры. Детство актрисы прошло в небольшом городе Чарльстон (Западная Вирджиния), куда Гарнеры перебрались в начале восьмидесятых в связи с получением отцом семейства должности в компании Union Carbide. В 1990 году Дженнифер окончила школу имени Джорджа Вашингтона в Чарлстоне и решила продолжить обучение в Университете Денисона на факультете химии, но позже сменила специализацию на актерское мастерство, которое было ей намного ближе. Девушка планировала продолжить обучение актерскому ремеслу в Йельском университете, но после поездки в Нью-Йорк в 1995 решила, что хочет попробовать себя на театральной сцене.

Роли Дженнифер Гарнер

Переехав в Нью-Йорк, Дженнифер Гарнер зарабатывала всего 150 долларов, дублируя ведущих актрис. Ее появление на экране состоялось в 1995 году, когда она снялась в фильме «Зоя» по роману Даниеллы Стил. После этого Гарнер сыграла в мини-сериалах «Важные люди» и «Время твоей жизни», а также в картинах студии Hallmark. В 1996 году Дженнифер Гарнер исполнила эпизодическую роль в сериале «Закон и порядок» на NBC. Через некоторое время актриса перебралась в Лос-Анджелес, где ей предложили сыграть роль Ханны Бибб в сериале «Фелисити» студии Warner Bros. На съемках этого сериала Дженнифер познакомилась со своим будущим мужем, Скоттом Фоли. В 1999 году Гарнер появилась в эпизодической роли в сериале «Притворщик», а в 2000 году впервые засветилась в популярной молодежной комедии «Где моя тачка, чувак?», где играла девушку главного героя. Годом позже Дженнифер появилась в нашумевшем высокобюджетном историческом фильме «Перл Харбор», сыграв в нем медсестру. На съемочной площадке фильма она познакомилась со своим будущим вторым мужем – Беном Аффлеком

Дженнифер Гарнер - Шпионка

В 2001 году актрисе поступило предложение от Дж. Дж. Абрамса, продюсера «Фелисити», исполнить главную роль  Сидни Бристоу  в телесериале «Шпионка» канала ABC. Сериал получил широкий отклик зрителей и критиков. Он длился 5 сезонов вплоть до 2006 года, а в 2002 году актрисе был вручен «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса драматического сериала», несмотря на то что на тот момент сериал еще не был завершен. За эти пять лет проката сериала Дженнифер была четырежды номинирована на премии «Золотой глобус» и «Эмми». В 2005 году Дженнифер получила премию Гильдии киноактёров США. В марте 2005 года она выступила в качестве режиссера одной из серий «Шпионки», а в пятом сезоне вошла в состав продюсеров.

Другие фильмы Дженнифер Гарнер

После успеха сериала Дженнифер Гарнер вернулась на большой экран в картине Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». В 2003 году она сыграла роль Электры в фильме-экранизации комикса Marvel «Сорвиголова», где также снимался Бен Аффлек. Далее в 2005 вышел спин-офф «Электра», где девушка играла главную роль.

В 2005 году Гарнер заняла 70 место в списке 100 самых влиятельных знаменитостей по версии журнала Forbes.

В 2006 году Гарнер сыграла в романтической комедии «Кошки-мышки». Дженнифер создала продюсерскую компанию Vandalia Films, первый фильм которой должен был выйти на экраны в 2007 году. Сама Дженнифер спродюсировала два фильма компании: «Быть с тобой» и «Отпуск друг от друга». В 2007 году вышел фильм «Королевство» с Гарнер в главной роли.  В 2007 году Дженнифер сыграла в картине Джейсона Райтмана «Джуно».

Личная жизнь Дженнифер Гарнер

С 2000 по 2004 годы Дженнифер Гарнер была замужем за актёром Скоттом Фоли.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

В 2005 года Гарнер вышла замуж за актера Бена Аффлека, с которым познакомилась в 2001 году. У супружеской пары трое детей: две дочери — Вайолет Энн Аффлек и Серафина Роуз Элизабет Аффлек и сын Сэмюэль Гарнер Аффлек. В 2016 году стало известно, что Дженнифер подала на развод, так как уличила мужа в измене с няней их детей. Пара пробовала ходить на различные парные терапии и в итоге решила дать своим отношениям еще один шанс.

Интересные факты о Дженнифер Гарнер

- Гарнер сама исполняет в фильмах все трюки, в результате чего нередко получает травмы

- В школе играла на саксофоне

- В 2006 году Гарнер получила премию «Выбор народа» как любимая актриса в жанре экшен и любимая телезвезда

Фильмография Дженнифер Гарнер
Проект Адам
Проект Адам
боевик, приключения, фантастика 2022, США
6.0
День «да»
День «да»
комедия, семейный 2021, США
5.0
С любовью, Саймон
С любовью, Саймон
драма 2018, США
7.0
Багровая мята
Багровая мята
боевик, триллер, драма 2018, США
7.0
Волшебный парк Джун
Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный 2018, США / Испания
7.0
Долина грешников
Долина грешников
драма 2017, США
5.0
Во всем виноват енот
Во всем виноват енот
комедия, драма 2016, США
7.0
Чудеса с небес
Чудеса с небес
драма 2016, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Дженнифер Гарнер Все фотографии
Дженнифер Гарнер Дженнифер Гарнер Дженнифер Гарнер Дженнифер Гарнер
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Николай Костер-Вальдау сыграет с Дженнифер Гарнер в мини-сериале «Последнее, что он сказал мне» Зрителей ждет адаптация одноименного романа Лоры Дейв.
Написать
5 мая 2022 13:26
Критики тепло приняли фильм «Проект «Адам» с Райаном Рейнольдсом в роли путешественника во времени Отмечая тривиальность сюжета, специалисты сходятся во мнении, что новая картина Шона Леви получилась веселой и искренней.
Написать
11 марта 2022 12:43
Netflix выпустил новый трейлер фантастического фильма «Проект «Адам» с Райаном Рейнольдсом Также появился свежий постер.
Написать
2 марта 2022 10:49
Все новости
Статьи о персоне
«Не без участия Дженнифер Лопес»: почему Бен Аффлек накинулся с обвинениями на экс-супругу Актер признался, что начал пить, поскольку не был счастлив в браке.
Написать
16 декабря 2021 18:30
Дженнифер Гарнер оценила роман Бена Аффлека с Дженнифер Лопес: «Надеется, что дети в приоритете» У актеров, проживших в браке больше 10 лет, трое общих детей.
Написать
14 июня 2021 09:15
Дженнифер Гарнер рада за своего экс-супруга Бена Аффлека и Дженнифер Лопес: «Прекрасная пара» О воссоединении знаменитостей стало известно накануне.
Написать
18 мая 2021 09:13
Все статьи
Связи
Бен Аффлек
Бен Аффлек Ben Affleck
вместе с 2001 года, в браке с 2005 Скотт Фоули
Скотт Фоули Scott Foley
были в браке
Все связи
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Приложение киноафиши