Дженнифер Гарнер - голливудская актриса, родилась 17 апреля 1972 года в Хьюстоне (штат Техас, США), в семье инженера-химика Билла Гарнера и учительницы английского языка Пэт Гарнер. У Дженнифер есть старшая и младшая сестры. Детство актрисы прошло в небольшом городе Чарльстон (Западная Вирджиния), куда Гарнеры перебрались в начале восьмидесятых в связи с получением отцом семейства должности в компании Union Carbide. В 1990 году Дженнифер окончила школу имени Джорджа Вашингтона в Чарлстоне и решила продолжить обучение в Университете Денисона на факультете химии, но позже сменила специализацию на актерское мастерство, которое было ей намного ближе. Девушка планировала продолжить обучение актерскому ремеслу в Йельском университете, но после поездки в Нью-Йорк в 1995 решила, что хочет попробовать себя на театральной сцене.

Роли Дженнифер Гарнер

Переехав в Нью-Йорк, Дженнифер Гарнер зарабатывала всего 150 долларов, дублируя ведущих актрис. Ее появление на экране состоялось в 1995 году, когда она снялась в фильме «Зоя» по роману Даниеллы Стил. После этого Гарнер сыграла в мини-сериалах «Важные люди» и «Время твоей жизни», а также в картинах студии Hallmark. В 1996 году Дженнифер Гарнер исполнила эпизодическую роль в сериале «Закон и порядок» на NBC. Через некоторое время актриса перебралась в Лос-Анджелес, где ей предложили сыграть роль Ханны Бибб в сериале «Фелисити» студии Warner Bros. На съемках этого сериала Дженнифер познакомилась со своим будущим мужем, Скоттом Фоли. В 1999 году Гарнер появилась в эпизодической роли в сериале «Притворщик», а в 2000 году впервые засветилась в популярной молодежной комедии «Где моя тачка, чувак?», где играла девушку главного героя. Годом позже Дженнифер появилась в нашумевшем высокобюджетном историческом фильме «Перл Харбор», сыграв в нем медсестру. На съемочной площадке фильма она познакомилась со своим будущим вторым мужем – Беном Аффлеком.

Дженнифер Гарнер - Шпионка

В 2001 году актрисе поступило предложение от Дж. Дж. Абрамса, продюсера «Фелисити», исполнить главную роль Сидни Бристоу в телесериале «Шпионка» канала ABC. Сериал получил широкий отклик зрителей и критиков. Он длился 5 сезонов вплоть до 2006 года, а в 2002 году актрисе был вручен «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса драматического сериала», несмотря на то что на тот момент сериал еще не был завершен. За эти пять лет проката сериала Дженнифер была четырежды номинирована на премии «Золотой глобус» и «Эмми». В 2005 году Дженнифер получила премию Гильдии киноактёров США. В марте 2005 года она выступила в качестве режиссера одной из серий «Шпионки», а в пятом сезоне вошла в состав продюсеров.

Другие фильмы Дженнифер Гарнер

После успеха сериала Дженнифер Гарнер вернулась на большой экран в картине Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». В 2003 году она сыграла роль Электры в фильме-экранизации комикса Marvel «Сорвиголова», где также снимался Бен Аффлек. Далее в 2005 вышел спин-офф «Электра», где девушка играла главную роль.

В 2005 году Гарнер заняла 70 место в списке 100 самых влиятельных знаменитостей по версии журнала Forbes.

В 2006 году Гарнер сыграла в романтической комедии «Кошки-мышки». Дженнифер создала продюсерскую компанию Vandalia Films, первый фильм которой должен был выйти на экраны в 2007 году. Сама Дженнифер спродюсировала два фильма компании: «Быть с тобой» и «Отпуск друг от друга». В 2007 году вышел фильм «Королевство» с Гарнер в главной роли. В 2007 году Дженнифер сыграла в картине Джейсона Райтмана «Джуно».

Личная жизнь Дженнифер Гарнер

С 2000 по 2004 годы Дженнифер Гарнер была замужем за актёром Скоттом Фоли.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

В 2005 года Гарнер вышла замуж за актера Бена Аффлека, с которым познакомилась в 2001 году. У супружеской пары трое детей: две дочери — Вайолет Энн Аффлек и Серафина Роуз Элизабет Аффлек и сын Сэмюэль Гарнер Аффлек. В 2016 году стало известно, что Дженнифер подала на развод, так как уличила мужа в измене с няней их детей. Пара пробовала ходить на различные парные терапии и в итоге решила дать своим отношениям еще один шанс.