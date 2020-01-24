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Виктор Гарбер
Виктор Гарбер
Victor Garber
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Виктор Гарбер
Victor Garber
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Дата рождения
16 марта 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Виктора Гарбера
Родился 16 марта 1949 года. Лондон, Онтарио, Канада.
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Фильмография Виктора Гарбера
Темные воды
драма, биография, исторический
2019, США
8.0
За пропастью во ржи
биография
2017, США
7.0
Вне/себя
триллер, фантастика, драма
2015, США
7.0
Убийца
криминал, драма, триллер
2015, США
7.0
Большая игра
боевик, приключения
2014, Финляндия / Великобритания / Германия
4.0
Охотники
приключения, фэнтези, фантастика
2013, США
5.0
Я выслежу тебя
детектив, драма, фантастика
2013, Канада
6.0
Ледяная дрожь
фантастика, драма, боевик
2010, Канада
4.0
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24 января 2020 14:02
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