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Лупита Нионго

Lupita Nyong'o
Лупита Нионго
Лупита Нионго Lupita Nyong'o
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Дата рождения
1 марта 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Лупиты Нионго

Содержание:

Лупита Нионго – Фильмы
  - Люпита Нионго – «12 лет рабства»
  - Лупита Нионго – «Звёздные войны»
  - Лупита Нионго – «Чёрная пантера»
Лупита Нионго – Личная жизнь

Актриса Лупита Нионго родилась в Мексике 1 марта 1983 года, однако, так как её родители оба были кенийцами, она выросла в Кении. Её мать, Дороти Огада Буйю, и отец, Питер Аньянг, переехали из Кении в Мексику 1980 году. У Люпиты также есть пятеро братьев и сестёр. Когда девочке был один год, семья вернулась в Кению. Отец Люпиты был профессором, а также бывшим министром в кенийском правительстве. Когда будущей актрисе исполнилось 16, она отправилась в Мексику, чтобы изучать испанский. На протяжении шести месяцев она жила в Таско-де-Аларкон и занималась в Universidad Nacional Autónoma de México's.

С самого детства Лупита была окружена творческой обстановкой. Вместе с братьями и сёстрами она участвовала в семейных постановках, а также часто ходила на спектакли. Нионго училась в Rusinga International school и играла в школьном театре. Первый дебют девочки состоялся в возрасте 14 лет, когда она сыграла Джульетту в известной пьесе Шекспира. Затем она продолжила обучение в Школе Св. Марии в Найроби и отправилась в колледж в США, где стала обучатся театральному искусству.

Лупита Нионго – Фильмы

Первыми фильмами Нионго стали короткометражные работы «Roho» и «Ист-Ривер» в 2006 и 2008 годах. После этого актриса вернулась в Кению и стала участвовать в местных телевизионных проектах. Она также стала режиссёром, продюсером и монтажёром документального фильма «В моих генах», рассказывавшего о дискриминации альбиносов в Кении. После этого Люпита решила продолжить заниматься образованием и поступила в Йельский университет на отделение драмы. Там она стала участвовать во множестве постановок и выигрывать различные театральные премии.

Лупита Нионго – «12 лет рабства»

Практически сразу после выпуска из Йельского университета в жизни Нионго случилась её судьбоносная роль. Она попала в проект Стива МакКуина «12 лет рабства» с Чиветелем Эджиофором, Брэдом Питтом, Майклом Фассбендером и Бенедиктом Камбербэтчем. В основе сюжета лежит реальная история Соломона Нортапа – чернокожего мужчины, которого похищают и продают в качестве раба. Люпита сыграла в картине главную женскую роль – рабыню Пэтси, за что удостоилась премии «Оскар». После этого карьера актрисы резко пошла вверх, и в 2014 году она сыграла в ленте «Воздушный маршал» с Лиамом Нисоном и Джулианной Мур.

Лупита Нионго – «Звёздные войны»

2015 год также был ознаменован для Лупиты Нионго большим успехом и началом успешной карьеры в motion capture (технология захвата движения). Она снялась в фильме Джей Джей Абрамса «Звёздные войны: Пробуждение силы» вместе с Адамом Драйвером, Кэрри Фишер, Дейзи Ридли, Джоном Бойегой, Оскаром Айзеком и другими. Люпита сыграла персонажа по имени Маз Каната при помощи технологии захвата движения. Подобным образом она затем сыграла Ракшу в фильме «Книга джунглей» Джона Фавро.

Лупита Нионго – «Чёрная пантера»

В 2018 году в прокат вышел фильм «Чёрная пантера» от студии «Марвел», в котором вместе с Чедвиком Боузманом, Майклом Б. Джорданом, Мартином Фриманом и Дэниэлом Калуя сыграла и Люпита Нионго. Она появилась в картине в образе возлюбленной главного героя Накии, которая также является шпионом Ваканды.

Лупита Нионго – Личная жизнь

О личной жизни Нионго практически ничего неизвестно. Сама актриса говорит, что самым дорогим мужчиной в её жизни является брат Питер.

Интересные факты о Лупите Нионго

- У Лупиты Нионго двойное гражданство – Кении и Мексики.

- Лупита Нионго – первая кенийская актриса, получившая премию «Оскар».

- Лупита Нионго – одна из женщин, высказавшихся о том, что она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны Харви Вайнштейна.

- Лупита свободно говорит на нескольких языках.

- В 2014 году Лупита Нионго пошла в список самых красивых женщин в мире по версии журнала People.

Фильмография Лупиты Нионго
Код 355
Код 355
боевик 2022, США / Китай
6.0
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
фантастика, боевик, приключения 2022, США
0.0
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик 2019, США
6.0
Маленькие чудовища
Маленькие чудовища
ужасы, комедия 2019, Австралия
6.0
Мы
Мы
ужасы, триллер 2019, США
7.0
Черная Пантера
Черная Пантера
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.0
Звёздные Войны: Последние джедаи
Звёздные Войны: Последние джедаи
боевик, фантастика, приключения 2017, США
6.0
Королева Катве
Королева Катве
спорт, драма 2016, США / ЮАР
7.0
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Люпита Нионго Люпита Нионго Люпита Нионго Люпита Нионго
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Съемки «Черной Пантеры 2» вновь приостановлены На этот раз причина более распространенная.
Написать
20 января 2022 13:17
Джессика Честейн возглавляет трио женщин-супершпионов на новом кадре из боевика «Код 355» В фильме обойдут стороной приевшиеся клише.
Написать
25 ноября 2021 12:56
Команда женщин-суперагентов предотвращает Третью мировую в новом трейлере боевика «Код 355» В фильме сыграли Джессика Честейн, Пенелопа Крус, Лупита Нионго, Себастиан Стэн и другие. 
Написать
8 октября 2021 15:41
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