Содержание:

Лупита Нионго – Фильмы

- Люпита Нионго – «12 лет рабства»

- Лупита Нионго – «Звёздные войны»

- Лупита Нионго – «Чёрная пантера»

Лупита Нионго – Личная жизнь

Актриса Лупита Нионго родилась в Мексике 1 марта 1983 года, однако, так как её родители оба были кенийцами, она выросла в Кении. Её мать, Дороти Огада Буйю, и отец, Питер Аньянг, переехали из Кении в Мексику 1980 году. У Люпиты также есть пятеро братьев и сестёр. Когда девочке был один год, семья вернулась в Кению. Отец Люпиты был профессором, а также бывшим министром в кенийском правительстве. Когда будущей актрисе исполнилось 16, она отправилась в Мексику, чтобы изучать испанский. На протяжении шести месяцев она жила в Таско-де-Аларкон и занималась в Universidad Nacional Autónoma de México's.

С самого детства Лупита была окружена творческой обстановкой. Вместе с братьями и сёстрами она участвовала в семейных постановках, а также часто ходила на спектакли. Нионго училась в Rusinga International school и играла в школьном театре. Первый дебют девочки состоялся в возрасте 14 лет, когда она сыграла Джульетту в известной пьесе Шекспира. Затем она продолжила обучение в Школе Св. Марии в Найроби и отправилась в колледж в США, где стала обучатся театральному искусству.

Лупита Нионго – Фильмы

Первыми фильмами Нионго стали короткометражные работы «Roho» и «Ист-Ривер» в 2006 и 2008 годах. После этого актриса вернулась в Кению и стала участвовать в местных телевизионных проектах. Она также стала режиссёром, продюсером и монтажёром документального фильма «В моих генах», рассказывавшего о дискриминации альбиносов в Кении. После этого Люпита решила продолжить заниматься образованием и поступила в Йельский университет на отделение драмы. Там она стала участвовать во множестве постановок и выигрывать различные театральные премии.

Лупита Нионго – «12 лет рабства»

Практически сразу после выпуска из Йельского университета в жизни Нионго случилась её судьбоносная роль. Она попала в проект Стива МакКуина «12 лет рабства» с Чиветелем Эджиофором, Брэдом Питтом, Майклом Фассбендером и Бенедиктом Камбербэтчем. В основе сюжета лежит реальная история Соломона Нортапа – чернокожего мужчины, которого похищают и продают в качестве раба. Люпита сыграла в картине главную женскую роль – рабыню Пэтси, за что удостоилась премии «Оскар». После этого карьера актрисы резко пошла вверх, и в 2014 году она сыграла в ленте «Воздушный маршал» с Лиамом Нисоном и Джулианной Мур.

Лупита Нионго – «Звёздные войны»

2015 год также был ознаменован для Лупиты Нионго большим успехом и началом успешной карьеры в motion capture (технология захвата движения). Она снялась в фильме Джей Джей Абрамса «Звёздные войны: Пробуждение силы» вместе с Адамом Драйвером, Кэрри Фишер, Дейзи Ридли, Джоном Бойегой, Оскаром Айзеком и другими. Люпита сыграла персонажа по имени Маз Каната при помощи технологии захвата движения. Подобным образом она затем сыграла Ракшу в фильме «Книга джунглей» Джона Фавро.

Лупита Нионго – «Чёрная пантера»

В 2018 году в прокат вышел фильм «Чёрная пантера» от студии «Марвел», в котором вместе с Чедвиком Боузманом, Майклом Б. Джорданом, Мартином Фриманом и Дэниэлом Калуя сыграла и Люпита Нионго. Она появилась в картине в образе возлюбленной главного героя Накии, которая также является шпионом Ваканды.

Лупита Нионго – Личная жизнь

О личной жизни Нионго практически ничего неизвестно. Сама актриса говорит, что самым дорогим мужчиной в её жизни является брат Питер.