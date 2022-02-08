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Джун Скуиб
Джун Скуиб
June Squibb
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Джун Скуиб
June Squibb
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Дата рождения
6 ноября 1929
Возраст
92 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Джун Скуиб
Родилась 6 ноября 1929 года. Вандалия, Иллинойс, США.
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Фильмография Джун Скуиб
Палмер
драма
2021, США
6.0
Хэллоуин Хьюби
комедия, мистика
2020, США
5.0
Этим летом
комедия
2018, США
5.0
Столик № 19
комедия, драма
2017, США
5.0
Я увижу тебя в своих снах
драма, комедия
2015, США
6.0
Небраска
драма, приключения
2013, США
5.0
О Шмидте
драма, комедия
2002, США
7.0
Знакомьтесь, Джо Блэк
мелодрама, мистика, фэнтези, драма
1998, США
7.0
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