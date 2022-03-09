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Баркхад Абди
Баркхад Абди
Barkhad Abdi
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Баркхад Абди
Barkhad Abdi
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Дата рождения
10 апреля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Могадишо, Сомали
Рост
178 см
Биография Баркхада Абди
Родился 10 апреля 1985 года. Могадишо, Сомали.
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Фильмография Баркхада Абди
Невероятные приключения Факира
драма
2018, Франция
6.0
Пираты Сомали
драма, биография
2017, Сомали / Кения / ЮАР / США
6.0
Хорошее время
драма, криминал
2017, США
8.0
Бегущий по лезвию 2049
фантастика, триллер
2017, США
7.0
Всевидящее око
драма, триллер, военный
2015, Великобритания
6.0
Капитан Филлипс
драма
2013, США
7.0
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9 марта 2022 16:02
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