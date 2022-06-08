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Альфонсо Куарон
Альфонсо Куарон
Alfonso Cuaron
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Альфонсо Куарон
Alfonso Cuaron
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Дата рождения
28 ноября 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Альфонсо Куарон
Родился 28 ноября 1961 года. Мехико, Мексика. Режиcсер, Продюсер, Оператор, Сценарист, Актер
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Фильмография Альфонсо Куарон
Рома
драма
2018, США
6.0
Гравитация
фантастика, триллер
2013, США / Великобритания
7.0
Дитя человеческое
триллер, драма, приключения, фантастика
2006, Великобритания / США
7.0
Париж, я люблю тебя
мелодрама
2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
И твою маму тоже
мелодрама
2001, Испания
7.0
Большие надежды
мелодрама, драма
1998, США
6.0
Маленькая принцесса
семейный, фэнтези, драма
1995, США
7.0
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3 мая 2022 10:58
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1 марта 2022 14:04
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