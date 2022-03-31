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Майкл Фассбендер

Michael Fassbender
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер Michael Fassbender
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Дата рождения
2 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
коллеги по фильмам Зои Кравиц
Зои Кравиц
были в отношениях с 2010 по 2011 Алисия Викандер
Алисия Викандер
в отношениях с 2014 г
Биография Майкла Фассбендера

Майкл Фассбендер родился 2 апреля 1977 года в городе Хайдельберг (Германия) в семье Адель и Джозефа Фассбендера. Когда Майклу было два года, семья переехала в Ирландию, в родную страну матери будущего актера, где его отец - Джозеф Фассбендер - работал поваром. У Майкла есть старшая сестра Кэтрин, которая сейчас работает нейропсихологом в Калифорнии. Поскольку все летние каникулы Майкл и Кэтрин проводили в Германии, они свободно говорят на немецком языке, однако учились они в Ирландии, поэтому свободно владеют и английским. В возрасте 17-ти лет Майкл понял, что хочет стать актером, поэтому, когда ему исполнилось 19, он поступил в драматическую школу в Лондоне. Но в 1999 году он ее бросил, чтобы гастролировать с «Oxford Stage Company» со спектаклем «Три сестры».

Фильмы Майкла Фассбендера

Прежде чем Майкл Фассбендер начал сниматься в фильмах, ему пришлось пройти немало кастингов. Свою первую роль он сыграл в 2001 году в мини-сериале «Братья по оружию», продюсерами которого были Том Хэнкс и Стивен Спилберг.  Далее последовали роли в различных ирландских и британских телесериалах и небольших фильмах. Крупным проектом, в который попал Фассбендер в 2007 году, стал фильм «300 спартанцев». Этот фильм стал своего рода прорывом для молодого актера и подарил дорогу к более крупным голливудским проектам. После этого он начал плотно сотрудничать с режиссером Стивеном МакКуином, снявшись в таких его картинах как «Голод», «Стыд» и «12 лет рабства». В 2009 году Майкл Фассбендер снялся в фильме Квентина Таратино «Бесславные ублюдки». Картина была выдвинута на восемь премий «Оскар» и по итогам была включена в список самых лучших фильмов десятилетия.

Майкл Фассбендер и Люди Икс

Настоящим прорывом стало участие Майкла в картине «Люди Икс: Первый класс», где он сыграл мутанта Магнето. Вместе с ним в фильмах этой вселенной можно увидеть Дженнифер Лоуренс, Джеймса МакЭвоя, Эвана Питерса и других актеров. Франшиза по комиксам Marvell уже много лет собирает огромную кассу по всему миру, а актеры, засветившиеся в главных ролях, несомненно, являются суперзвездами. По сюжету герой Фассбендера является одним из противников людей Икс, однако внутри он борется со своими собственными демонами и в киновселенной в конце концов начинает помогать ученикам Чарльза Ксавье. До Майкла эту роль в нескольких фильмах играл британский актер Йен Маккеллен. По опросу зрителей, Магнето, в исполнении Фассбендера, является одним из самых любимых персонажей Людей Икс.

Майкл Фассбендер - Стив Джобс

В 2015 году Майкл Фассбендер сыграл главную роль в фильме «Стив Джобс», примерив на себя роль культового создателя марки Apple. За свою роль в этой картине Майкл получил номинацию на «Оскар», однако уступил статуэтку Леонардо Ди Каприо. До этого он был номинирован на премию киноакадемии за лучшую роль второго плана в картине «12 лет рабства». Всего в копилке актера более 60 номинаций и более 20 различных кинонаград. Большинство из них он получил за роль сексоголика Брэндона в фильме «Стыд».  В 2016 году Майкл Фассбендер снялся в главной роли в фильме «Кредо убийцы», снятого по популярной компьютерной игре.

Личная жизнь Майкла Фассбендера

В данный момент Майкл Фассбендер входит в число самых популярных и востребованных актеров Голливуда. Он регулярно попадает в списки самых желанных мужчин, а его романы не устают обсуждать все известные издания. У Фассбендера были отношения с дочерью Ленни Кравитца – Зои, с актрисой Николь Бехари, моделью Магдалиной Генеа.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер

Ходят слухи о его романе с коллегой по фильму «Свет в океане», оскароносной Алисией Викандер, однако актеры пока не торопятся подтверждать эти слухи. Парочку часто видят вместе в разных уголках мира, но на официальные мероприятия актеры вместе пока не ходят.

Награды и премии Майкла Фассбендера

2016 год
- Премия Оскар    
Номинация: Лучшая мужская роль («Стив Джобс»)

- Премия Золотой глобус     
Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Стив Джобс»)

- Премия Британской академии     
Номинация: Лучшая мужская роль («Стив Джобс»)

- Премия Гильдии актеров
Номинация: Лучшая мужская роль («Стив Джобс»)

2014 год
- Премия Оскар    
Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («12 лет рабства»)

- Премия Золотой глобус    
Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («12 лет рабства»)

- Премия канала «MTV»     
Номинация: Лучший злодей («12 лет рабства»)

- Премия Британской академии     
Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («12 лет рабства»)

- Премия Гильдии актеров     
Номинации: Лучшая мужская роль второго плана («12 лет рабства») и Лучший актерский состав («12 лет рабства»)

2013 год
- Премия Сатурн     
Номинация: Лучший актер второго плана («Прометей»)

2012 год
- Премия Золотой глобус     
Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Стыд»)

- Премия Британской академии     
Номинация: Лучшая мужская роль («Стыд»)

- Премия Европейской киноакадемии    
Номинация: Лучшая мужская роль («Стыд»)

2011 год
- Премия Венецианского кинофестиваля    
Победитель: Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль («Стыд»)

2010 год
- Премия Гильдии актеров     
Победитель: Лучший актерский состав («Бесславные ублюдки»)

2009 год
- Премия Британской академии     
Номинация: Восходящая звезда

2008 год
- Премия Европейской киноакадемии     
Номинация: Лучшая мужская роль («Голод»)

Интересные факты о Майкле Фассбендере

- Любимые актеры - Аль Пачино и Марлон Брандо

- Умеет играть на гитаре, фортепиано и аккордеоне

- Майкл снялся в клипе на песню «Blind Pilots» группы «The Cooper Temple Clause»

- Увлекается мотоциклами и автомобилями

- Обожает готовить

- Его рост - 180 см

Фильмография Майкла Фассбендера
Следующий гол - победный
Следующий гол - победный
спорт, комедия 2022, США
0.0
Люди Икс: Тёмный Феникс
Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения 2019, США
6.0
Между нами музыка
Между нами музыка
драма, мюзикл, мелодрама 2018, США
6.0
Снеговик
Снеговик
драма, криминал 2017, Великобритания
5.0
Чужой: Завет
Чужой: Завет
фантастика 2017, США
6.0
Афера по-английски
Афера по-английски
драма, триллер, криминал, боевик 2016, Великобритания
6.0
Кредо убийцы
Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
Свет в океане
Свет в океане
драма 2016, США / Новая Зеландия
7.0
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Связи
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой James McAvoy
коллеги по фильмам Зои Кравиц
Зои Кравиц Zoe Kravitz
были в отношениях с 2010 по 2011 Алисия Викандер
Алисия Викандер Alicia Vikander
в отношениях с 2014 г
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