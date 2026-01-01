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Майкл Фассбендер 7 фотографий
Майкл Фассбендер Michael Fassbender
Связи Майкла Фассбендера
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой коллеги по фильмам
Зои Кравиц
Зои Кравиц были в отношениях с 2010 по 2011
Алисия Викандер
Алисия Викандер в отношениях с 2014 г
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Майкл Фассбендер

Michael Fassbender

Дата рождения
2 апреля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Гейдельберг, ФРГ
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Биография Майкла Фассбендера

Майкл Фассбендер родился 2 апреля 1977 года в городе Хайдельберг (Германия) в семье Адель и Джозефа Фассбендера. Когда Майклу было два года, семья переехала в Ирландию, в родную страну матери будущего актера, где его отец - Джозеф Фассбендер - работал поваром. У Майкла есть старшая сестра Кэтрин, которая сейчас работает нейропсихологом в Калифорнии. Поскольку все летние каникулы Майкл и Кэтрин проводили в Германии, они свободно говорят на немецком языке, однако учились они в Ирландии, поэтому свободно владеют и английским. В возрасте 17-ти лет Майкл понял, что хочет стать актером, поэтому, когда ему исполнилось 19, он поступил в драматическую школу в Лондоне. Но в 1999 году он ее бросил, чтобы гастролировать с «Oxford Stage Company» со спектаклем «Три сестры».

Фильмы Майкла Фассбендера

Прежде чем Майкл Фассбендер начал сниматься в фильмах, ему пришлось пройти немало кастингов. Свою первую роль он сыграл в 2001 году в мини-сериале «Братья по оружию», продюсерами которого были Том Хэнкс и Стивен Спилберг.  Далее последовали роли в различных ирландских и британских телесериалах и небольших фильмах. Крупным проектом, в который попал Фассбендер в 2007 году, стал фильм «300 спартанцев». Этот фильм стал своего рода прорывом для молодого актера и подарил дорогу к более крупным голливудским проектам. После этого он начал плотно сотрудничать с режиссером Стивеном МакКуином, снявшись в таких его картинах как «Голод», «Стыд» и «12 лет рабства». В 2009 году Майкл Фассбендер снялся в фильме Квентина Таратино «Бесславные ублюдки». Картина была выдвинута на восемь премий «Оскар» и по итогам была включена в список самых лучших фильмов десятилетия.

Майкл Фассбендер и Люди Икс

Настоящим прорывом стало участие Майкла в картине «Люди Икс: Первый класс», где он сыграл мутанта Магнето. Вместе с ним в фильмах этой вселенной можно увидеть Дженнифер Лоуренс, Джеймса МакЭвоя, Эвана Питерса и других актеров. Франшиза по комиксам Marvell уже много лет собирает огромную кассу по всему миру, а актеры, засветившиеся в главных ролях, несомненно, являются суперзвездами. По сюжету герой Фассбендера является одним из противников людей Икс, однако внутри он борется со своими собственными демонами и в киновселенной в конце концов начинает помогать ученикам Чарльза Ксавье. До Майкла эту роль в нескольких фильмах играл британский актер Йен Маккеллен. По опросу зрителей, Магнето, в исполнении Фассбендера, является одним из самых любимых персонажей Людей Икс.

Майкл Фассбендер - Стив Джобс

В 2015 году Майкл Фассбендер сыграл главную роль в фильме «Стив Джобс», примерив на себя роль культового создателя марки Apple. За свою роль в этой картине Майкл получил номинацию на «Оскар», однако уступил статуэтку Леонардо Ди Каприо. До этого он был номинирован на премию киноакадемии за лучшую роль второго плана в картине «12 лет рабства». Всего в копилке актера более 60 номинаций и более 20 различных кинонаград. Большинство из них он получил за роль сексоголика Брэндона в фильме «Стыд».  В 2016 году Майкл Фассбендер снялся в главной роли в фильме «Кредо убийцы», снятого по популярной компьютерной игре.

Личная жизнь Майкла Фассбендера

В данный момент Майкл Фассбендер входит в число самых популярных и востребованных актеров Голливуда. Он регулярно попадает в списки самых желанных мужчин, а его романы не устают обсуждать все известные издания. У Фассбендера были отношения с дочерью Ленни Кравитца – Зои, с актрисой Николь Бехари, моделью Магдалиной Генеа.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер

Ходят слухи о его романе с коллегой по фильму «Свет в океане», оскароносной Алисией Викандер, однако актеры пока не торопятся подтверждать эти слухи. Парочку часто видят вместе в разных уголках мира, но на официальные мероприятия актеры вместе пока не ходят.

Награды и премии Майкла Фассбендера

2016 год
- Премия Оскар    
Номинация: Лучшая мужская роль («Стив Джобс»)

- Премия Золотой глобус     
Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Стив Джобс»)

- Премия Британской академии     
Номинация: Лучшая мужская роль («Стив Джобс»)

- Премия Гильдии актеров
Номинация: Лучшая мужская роль («Стив Джобс»)

2014 год
- Премия Оскар    
Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («12 лет рабства»)

- Премия Золотой глобус    
Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («12 лет рабства»)

- Премия канала «MTV»     
Номинация: Лучший злодей («12 лет рабства»)

- Премия Британской академии     
Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («12 лет рабства»)

- Премия Гильдии актеров     
Номинации: Лучшая мужская роль второго плана («12 лет рабства») и Лучший актерский состав («12 лет рабства»)

2013 год
- Премия Сатурн     
Номинация: Лучший актер второго плана («Прометей»)

2012 год
- Премия Золотой глобус     
Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Стыд»)

- Премия Британской академии     
Номинация: Лучшая мужская роль («Стыд»)

- Премия Европейской киноакадемии    
Номинация: Лучшая мужская роль («Стыд»)

2011 год
- Премия Венецианского кинофестиваля    
Победитель: Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль («Стыд»)

2010 год
- Премия Гильдии актеров     
Победитель: Лучший актерский состав («Бесславные ублюдки»)

2009 год
- Премия Британской академии     
Номинация: Восходящая звезда

2008 год
- Премия Европейской киноакадемии     
Номинация: Лучшая мужская роль («Голод»)

Связи Майкла Фассбендера
Джеймс МакЭвой
коллеги по фильмам Джеймс МакЭвой
Зои Кравиц
были в отношениях с 2010 по 2011 Зои Кравиц
Алисия Викандер
в отношениях с 2014 г Алисия Викандер

Популярные фильмы

Братья по оружию 8.6
Братья по оружию (2001)
Люди Икс: Дни минувшего будущего 8.3
Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014)
Люди Икс: Первый класс 8.1
Люди Икс: Первый класс (2011)

Фильмография Майкла Фассбендера

Кеннеди
драма, биография, мини-сериал 2026, США
Надежда 7.5
Надежда Hopeu
боевик, ужасы, детектив 2026, Южная Корея
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Черный чемодан – двойная игра Black Bag
триллер 2025, США
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Агентство 7.1
Агентство
драма, триллер 2024, США
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Кухня The Kitchen
приключения, драма, фантастика 2024, Великобритания
Кникап 7.4
Кникап Kneecap
комедия, драма 2024, Ирландия / Великобритания
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Следующий гол — победный 6.9
Следующий гол — победный Next Goal Wins
спорт, комедия, драма 2023, США
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Интересные факты о Майкле Фассбендере

- Любимые актеры - Аль Пачино и Марлон Брандо

- Умеет играть на гитаре, фортепиано и аккордеоне

- Майкл снялся в клипе на песню «Blind Pilots» группы «The Cooper Temple Clause»

- Увлекается мотоциклами и автомобилями

- Обожает готовить

- Его рост - 180 см

Фотографии Майкла Фассбендера

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