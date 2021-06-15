Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Пэйн
Александр Пэйн
Alexander Payne
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Александр Пэйн
Alexander Payne
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 февраля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Александр Пэйн
Родился 10 февраля 1961 года. Омаха, Небраска, США.
Развернуть
Фильмография Александр Пэйн
Короче
комедия, драма
2017, США
5.0
Небраска
драма, приключения
2013, США
5.0
Потомки
драма, комедия
2011, США
7.0
Париж, я люблю тебя
мелодрама
2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.0
На обочине
приключения, драма, комедия
2004, США
4.0
О Шмидте
драма, комедия
2002, США
7.0
Выскочка
комедия
1999, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Пол Джаматти сыграет непопулярного учителя в предстоящей школьной комедии Александра Пэйна
Актер снова поработает с режиссером «На обочине».
Написать
15 июня 2021 14:45
Роуз МакГоун обвинила режиссера «На обочине» Александра Пэйна в домогательствах
Актрисе на момент предполагаемого инцидента было всего 15 лет.
Написать
18 августа 2020 12:50
Критики выбрали 30 самых успешных режиссеров в мире
Портал Metacritic составил список самых успешных режиссеров, на счету которых нет неудачных фильмов. Данный список был составлен на основе положительных рецензий сайта, а также рейтинга картин. В
Написать
19 июня 2018 13:47
Все новости
Related video
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев