«Вершина озера» — многосерийная детективная мелодрама, производством которой занимались Британия и Австралия. Пилотная серия вышла в 2013 году. Сюжет разворачивается вокруг женщины-сыщика, пытающейся распутать сложное дело о сексуальном насилии. Решив немного отдохнуть, она возвращается в родной город, чтобы встретиться с больной матерью. Во время ее визита происходит странное исчезновение: беременная девочка-подросток уходит из дома, не сказав никому ни слова. Все эти события заставляют героиню вновь вспомнить о своем детстве, в котором было мало хорошего.