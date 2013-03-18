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Постер сериала Вершина озера
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Киноафиша Сериалы Вершина озера

Вершина озера (2013 - 2017)

Женщина-сыщик пытается распутать сложное дело о сексуальном насилии Top of the Lake 18+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания/Австралия/Новая Зеландия/США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Sundance TV
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут

О чем сериал

«Вершина озера» — многосерийная детективная мелодрама, производством которой занимались Британия и Австралия. Пилотная серия вышла в 2013 году. Сюжет разворачивается вокруг женщины-сыщика, пытающейся распутать сложное дело о сексуальном насилии. Решив немного отдохнуть, она возвращается в родной город, чтобы встретиться с больной матерью. Во время ее визита происходит странное исчезновение: беременная девочка-подросток уходит из дома, не сказав никому ни слова. Все эти события заставляют героиню вновь вспомнить о своем детстве, в котором было мало хорошего.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джейн Кэмпион
Джейн Кэмпион
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Николь Кидман
Николь Кидман Julia Edwards
Элис Энглерт
Элис Энглерт Mary Edwards
Холли Хантер
Холли Хантер GJ
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс Detective Robin Griffin
Давид Денсик
Давид Денсик Alexander "Puss" Braun
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Сезоны
Вершина озера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 7 эпизодов
 
Вершина озера - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 6 эпизодов
 
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