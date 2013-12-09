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Волк с Уолл-стрит Волк с Уолл-стрит
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The Wolf of Wall Street

Волк с Уолл-стрит, 2013

2013 / США
7.8 Оцените
130 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Авантюрная драма Мартина Скорсезе о биржевом маклере с Леонардо ДиКаприо в главной роли
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джордан Белфорт всегда знал, что главное в жизни — это деньги. В 22 года он устраивается работать брокером в инвестиционный банк и моментально осваивается на новом месте. Озлобленные коллеги, атмосфера соперничества, где каждый сам за себя и полное презрение к клиентам — Джордан чувствует себя как рыба в воде. Его желание разбогатеть не может изменить даже внезапный обвал рынка ценных бумаг, который буквально уничтожает все достижения Джордана.

Оправившись от потрясения, Белфорт возвращается в мир больших финансов. Он придумывает выгодную схему продажи акций, собирает команду единомышленников, они создают свою собственную фирму и вскоре начинают заколачивать огромные деньги.

В свободное время разбогатевший Джордан берет от жизни по максимуму: шикарные машины, беспорядочные половые связи, алкоголь и наркотики. Богатство растет, способы заработка становятся всё менее законными, бизнесом Джордана начинают интересоваться в налоговой и ФБР. Семейная жизнь расклеивается, а вчерашние друзья и коллеги превращаются в подельников.

Всё может закончиться тюрьмой, но Джордан Белфорт не из тех, кто отказывается от своей мечты.

Фильм снят по мотивам книги мемуаров Джордана Белфорта “Волк с Уолл-стрит”.

Эпизода, в котором Мэттью Макконахи ритмично постукивает себя по груди и напевает под нос, изначально не было в сценарии. Эта импровизация — разминка актера перед съемкой. После того, как Леонардо ДиКаприо увидел отснятый материал, он настоял на том, чтобы этот момент включили в итоговый монтаж — по его мнению, он задает особое настроение всей картине.

В сценах употребления наркотиков актеры вдыхали измельченный витамин B. Джона Хилл утверждал, что после этого ему даже пришлось лечь в больницу из-за проблем со здоровьем.

Ради работы с режиссером Мартином Скорсезе актер Джона Хилл согласился на уменьшение гонорара и работал за минимальную зарплату американской актерской гильдии, которая составляла 60.000 долларов.

Изначально Мартин Скорсезе предлагал Марго Робби появиться в сцене соблазнения в банном халате, но актриса настояла на том, что будет обнаженной, считая что это полностью отражает характер ее персонажа. По словам Робби, перед съемкой этой сцены она выпила три рюмки текилы, чтобы расслабиться. После съемок она соврала семье и друзьям, что ее голову наложили на тело дублерши при помощи спецэффектов, но после премьеры передумала и рассказала правду.

Марго Робби рассказывала, что съемки сцены, в которой они с Леонардо ДиКаприо занимаются сексом на кровати, заваленной наличными, были очень неудобными, так как у фальшивых бумажных купюр были острые края, которые оставили многочисленные порезы на ее спине.

Из-за накладных зубов Джона Хилл сильно шепелявил, играя Донни. Чтобы избавиться от этого, он более двух часов обзванивал случайные компании и разговаривал с ними.

Леонардо ДиКаприо так сильно волновался во время съемок сцены поцелуя с Джоанной Ламли, что потребовалось 27 дублей, чтобы снять всё так, как задумано.

Среди актеров массовки были настоящие биржевые маклеры.

“Волк с Уолл Стрит” – фильм с самым большим количеством нецензурной брани в фильмографии Мартина Скорсезе.

Леонардо ДиКаприо мечтал об экранизации этой истории и хотел сыграть Джордана Белфорта с 2007 года — с тех пор, как прочитал мемуары реального Белфорта.

ДиКаприо получил 25 млн долларов за свою роль – это четверть от всего бюджета фильма.

Фильм был запрещен к показу в 5 странах из-за слишком откровенных сцен.

Реальный Джордан Белфорт появляется в фильме в последней сцене — он приглашает ДиКаприо выступить на семинаре.

Актер Кеннет Чои набрал 11 кг ради роли Честера Чинга.

История биржевого маклера Джордана Белфорта, в 1990 году угодившего на двадцать месяцев за решетку из-за отказа участвовать в грандиозной афере с ценными бумагами, вскрывшей всю коррумпированную сущность Уолл-Стрит и связь оплота делового мира с мафией. Вторым главным героем истории станет агент ФБР, пытающийся обратить Белфорта в информатора.

7.8 Оцените
130 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 24 апреля 2021
Премьера в мире 9 декабря 2013
Возраст 18+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Джона Хилл
Джона Хилл
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Марго Робби
Марго Робби
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Все актеры и съемочная группа
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Поклонникам Скорсезе и почитателям ДиКаприо история вокруг «Волка с Уолл-стрит» показалась самым настоящим оскорблением: получив пять номинаций на «Оскар», фильм не победил ни в одной. Между тем, свободный от пристрастий зритель понимает, что это досадное обстоятельство не делает работу менее достойной и удачной. Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» В начале фильме Джордан Белфорт – разбогатевший биржевой брокер – предстает перед камерой и…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ну что тут скажешь...праздник.
Хронометраж всё же чувствуется, но пересматривать точно буду. Поганистость протагониста и компании нисколько не… Читать дальше…
SamantaS 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто отвратительный! Какая в нем сверхзадача? О чем должен задуматься уходящий зритель? С таким же успехом можно просто порнуху показать.… Читать дальше…
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