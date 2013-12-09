Волк с Уолл-стрит, 2013

Фильм снят по мотивам книги мемуаров Джордана Белфорта “Волк с Уолл-стрит”.

Эпизода, в котором Мэттью Макконахи ритмично постукивает себя по груди и напевает под нос, изначально не было в сценарии. Эта импровизация — разминка актера перед съемкой. После того, как Леонардо ДиКаприо увидел отснятый материал, он настоял на том, чтобы этот момент включили в итоговый монтаж — по его мнению, он задает особое настроение всей картине.

В сценах употребления наркотиков актеры вдыхали измельченный витамин B. Джона Хилл утверждал, что после этого ему даже пришлось лечь в больницу из-за проблем со здоровьем.

Ради работы с режиссером Мартином Скорсезе актер Джона Хилл согласился на уменьшение гонорара и работал за минимальную зарплату американской актерской гильдии, которая составляла 60.000 долларов.

Изначально Мартин Скорсезе предлагал Марго Робби появиться в сцене соблазнения в банном халате, но актриса настояла на том, что будет обнаженной, считая что это полностью отражает характер ее персонажа. По словам Робби, перед съемкой этой сцены она выпила три рюмки текилы, чтобы расслабиться. После съемок она соврала семье и друзьям, что ее голову наложили на тело дублерши при помощи спецэффектов, но после премьеры передумала и рассказала правду.

Марго Робби рассказывала, что съемки сцены, в которой они с Леонардо ДиКаприо занимаются сексом на кровати, заваленной наличными, были очень неудобными, так как у фальшивых бумажных купюр были острые края, которые оставили многочисленные порезы на ее спине.

Из-за накладных зубов Джона Хилл сильно шепелявил, играя Донни. Чтобы избавиться от этого, он более двух часов обзванивал случайные компании и разговаривал с ними.

Леонардо ДиКаприо так сильно волновался во время съемок сцены поцелуя с Джоанной Ламли, что потребовалось 27 дублей, чтобы снять всё так, как задумано.

Среди актеров массовки были настоящие биржевые маклеры.

“Волк с Уолл Стрит” – фильм с самым большим количеством нецензурной брани в фильмографии Мартина Скорсезе.

Леонардо ДиКаприо мечтал об экранизации этой истории и хотел сыграть Джордана Белфорта с 2007 года — с тех пор, как прочитал мемуары реального Белфорта.

ДиКаприо получил 25 млн долларов за свою роль – это четверть от всего бюджета фильма.

Фильм был запрещен к показу в 5 странах из-за слишком откровенных сцен.

Реальный Джордан Белфорт появляется в фильме в последней сцене — он приглашает ДиКаприо выступить на семинаре.

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