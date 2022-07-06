Вуди Аллен - американский кинорежиссер, комик, писатель, сценарист и продюсер, родился 1 декабря 1935 года в Бруклине, Нью-Йорк, в семье евреев. Дедушки и бабушки режиссера были эмигрантами из Литвы и Австрии. Его мать работала бухгалтером в семейной кондитерской лавке, а отец работал гравером-ювелиром, а также подрабатывал официантом. У Вуди есть младшая сестра Летти. Семья Аллен разговаривала на идише, почти до 8 лет мальчик обучался в еврейской школе и только потом перешел в обычную американскую школу. Свой первый творческий опыт Аллен получил случайно: чтобы заработать немного денег, он начал сочинять юмористические шутки для одной из газет, и вскоре известный американский комик Милт Кэмен пригласил его в популярное комедийное шоу Сида Сизара. В возрасте 17 лет Вуди сменил имя на Хейвуд.

После окончания школы Аллен поступил в нью-йоркский университет на факультет коммуникации и кинематографии, однако вскоре был отчислен из-за низкой успеваемости. Вуди не впал в отчаяние и решил, что отныне будет писать юмористические пьесы. Он устроился на работу к популярному комику Герберту Шрайнеру, и спустя некоторое время ему уже доверяли подготовку материала для самых рейтинговых американских юмористических ток-шоу, включая «Шоу Эдда Салливана» и «Вечернее шоу». Аллен заработал себе хорошую репутацию, ему стали поступать предложения о написании сценариев для ряда других проектов. Также в 1961 году Вуди самостоятельно начал выступать в жанре stand-up comedy. Параллельно со всем этим Аллен писал рассказы, среди которых четыре сборника пьес – «Сводя счёты» (1971), «Без перьев» (1975), «Побочные эффекты» (1980) и «Чистая анархия» (2007).

Фильмы Вуди Аллена

В индустрии кино Вуди Аллен оказался в качестве сценариста. Однажды к нему обратились с предложением доработать сценарий к картине «Что нового, кошечка?» (1965), и с его помощью фильм оказался настоящим шедевром, а сам Вуди сыграл в нем одного из ключевых персонажей. После этого он участвовал еще в нескольких проектах, исправлял сценарии и исполнял эпизодические роли и в итоге пришел к мысли снимать кино самостоятельно. Первыми режиссерскими работами Аллена стали экстравагантные комедии с грубыми шутками и пародиями, такие как «Бананы», «Хватай деньги и беги» и «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить».

С 80-х годов Вуди начал осваивать жанр трагедии. Самыми яркими работами этого периода стали картины «Воспоминания «О звездной пыли» (1980), «Ханна и ее сестры» (1986), «Преступления и проступки» (1989), «Сентябрь» (1987). По словам критиков, видно сильное влияние русской классической литературы в сюжетах фильмов этого периода.

В 90-х годах режиссер много экспериментировал, пробуя различные стили. Его работы того времени содержат много отсылок к картинам Фрица Ланга, Орсона Уэллса, Чарльза Чаплина и других культовых мастеров киноиндустрии. С середины 90-х Вуди вновь вернулся к юмористическим работам, к примеру, в фильмах «Пули над Бродвеем» (1994), который подарил ему номинацию на лучшего режиссера, и мюзикле «Все говорят, что я люблю тебя» (1996).

В 2000 году киностудия Dreamworks впервые выпустила фильм Аллена «Мелкие мошенники». Картина получила смешанные отзывы, но собрал неплохую кассу, а следующие 4 ленты «Проклятие нефритового скорпиона», «Голливудский финал», «Кое-что ещё», и «Мелинда и Мелинда» были разнесены критиками в пух и прах.

Вуди Аллен - «Матч-пойнт»

Самым успешным фильмом времен того провала считается триллер «Матч-пойнт» (2005). Мировые сборы картины составили более 23 млн долларов в США и около 62 миллионов в других странах. Фильм принес его создателю номинации на «Оскар» в категориях «Лучший сценарий», а также на премию «Золотой Глобус» за режиссуру и сценарий. Главные роли сыграли Скарлетт Йоханссон, муза Вуди, и Джонатан Риз-Майерс.

Следом Вуди Аллен выпустил в прокат такие фильмы, как «Сенсация» (2006) и «Вики Кристина Барселона» (2008), «Ты встретишь таинственного незнакомца» (2010), «Полночь в Париже» (2011), «Римские приключения» (2012) и «Париж-Манхэттен» (2012). Вышедшая на экраны лента «Жасмин» получила множество премий, включая «Оскар» (за лучшую женскую роль), «Золотой Глобус», «Выбор критиков» «BAFTA» и многие другие, а сам Вуди получил номинации на премию «Независимый дух» и Премию Гильдии сценаристов США за лучший сценарий. Также на счету Аллена числятся такие проекты, как «Иррациональный человек» (2015), «Кризис в шести сценах» (2016) и «Колесо обозрения» (2017). В 2014 году режиссеру была вручена почетная премия «Золотой глобус» за жизненный вклад в мировое киноискусство. В 2016 году Аллен снял фильм «Светская жизнь», главные роли в котором сыграли Джесси Айзенберг, Кристен Стюарт и Блейк Лайвли.

Личная жизнь Вуди Аллена

Первой женой Аллена стала Харлин Розен, с которой они познакомились на джазовом концерте, где Аллен играл на саксофоне, а Харлин - на фортепиано. Они поженились в 1956 году и перебрались в Нью-Йорк, где Вуди писал шутки для шоу, а его супруга изучала философию. Спустя 5 лет их брак распался с большим скандалом. Второй женой Вуди стала актриса Луиза Лассер, с которой режиссер прожил в браке три года, а это время Лассер снялась в четырёх его фильмах. После развода с Луизой Аллен не женился до 1997 года.

В 1970 у Вуди Аллена был роман с Дайан Китон, который начался с ее появления в его спектакле «Сыграй это снова, Сэм». Эти отношения существенно повлияли на творчество маэстро. Несмотря на то, что встречались Вуди и Дайан совсем недолго, их сотрудничество продолжалось еще много лет после расставания. Дайан появилась в 5 кинокартинах Аллена.

В 1980 году знаменитый режиссер познакомился популярной американской актрисой Миа Фэрроу, которая впоследствии сыграла в тринадцати его лентах. Миа родила Аллену сына, кроме того пара еще двух детей: Мэллоун и Мишу. Их развод прошел с большими скандалами и судебными процессами, в итоге Вуди отказали в возможности видеть своих детей. Причиной распада этого брака стали отношения режиссера с приемной дочерью Фэрроу Сун-и Превен, на которой он женился в 1997 году. В дальнейшем пара удочерила двух девочек, назвав их Беше и Мэнзи в честь джазовых музыкантов Сиднея Беше и Мэнзи Джонсон. Сын Вуди и Миа Фэрроу, Ронан Шеймус Фэрроу, в 2011 попал в топ самых успешных людей в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes.