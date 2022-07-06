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Вуди Аллен

Woody Allen
Вуди Аллен
Вуди Аллен Woody Allen
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Дата рождения
1 декабря 1935
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Личные связи
Дайан Китон
Дайан Китон
были вместе с 1970 по 1971 Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт - муза Вуди Аллена Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
были в браке с 1980 по 1992
Биография Вуди Аллена

Вуди Аллен - американский кинорежиссер, комик, писатель, сценарист и продюсер, родился 1 декабря 1935 года в Бруклине, Нью-Йорк, в семье евреев. Дедушки и бабушки режиссера были эмигрантами из Литвы и Австрии. Его мать работала бухгалтером в семейной кондитерской лавке, а отец работал гравером-ювелиром, а также подрабатывал официантом. У Вуди есть младшая сестра Летти. Семья Аллен разговаривала на идише, почти до 8 лет мальчик обучался в еврейской школе и только потом перешел в обычную американскую школу. Свой первый творческий опыт Аллен получил случайно: чтобы заработать немного денег, он начал сочинять юмористические шутки для одной из газет, и вскоре известный американский комик Милт Кэмен пригласил его в популярное комедийное шоу Сида Сизара. В возрасте 17 лет Вуди сменил имя на Хейвуд.

После окончания школы Аллен поступил в нью-йоркский университет на факультет коммуникации и кинематографии, однако вскоре был отчислен из-за низкой успеваемости. Вуди не впал в отчаяние и решил, что отныне будет писать юмористические пьесы. Он устроился на работу к популярному комику Герберту Шрайнеру, и спустя некоторое время ему уже доверяли подготовку материала для самых рейтинговых американских юмористических ток-шоу, включая «Шоу Эдда Салливана» и «Вечернее шоу». Аллен заработал себе хорошую репутацию, ему стали поступать предложения о написании сценариев для ряда других проектов. Также в 1961 году Вуди самостоятельно начал выступать в жанре stand-up comedy. Параллельно со всем этим Аллен писал рассказы, среди которых четыре сборника пьес – «Сводя счёты» (1971), «Без перьев» (1975), «Побочные эффекты» (1980) и «Чистая анархия» (2007).

Фильмы Вуди Аллена

В индустрии кино Вуди Аллен оказался в качестве сценариста. Однажды к нему обратились с предложением доработать сценарий к картине «Что нового, кошечка?» (1965), и с его помощью фильм оказался настоящим шедевром, а сам Вуди сыграл в нем одного из ключевых персонажей. После этого он участвовал еще в нескольких проектах, исправлял сценарии и исполнял эпизодические роли и в итоге пришел к мысли снимать кино самостоятельно. Первыми режиссерскими работами Аллена стали экстравагантные комедии с грубыми шутками и пародиями, такие как «Бананы», «Хватай деньги и беги» и «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить».

С 80-х годов Вуди начал осваивать жанр трагедии. Самыми яркими работами этого периода стали картины «Воспоминания «О звездной пыли» (1980), «Ханна и ее сестры» (1986), «Преступления и проступки» (1989), «Сентябрь» (1987). По словам критиков, видно сильное влияние русской классической литературы в сюжетах фильмов этого периода.

В 90-х годах режиссер много экспериментировал, пробуя различные стили. Его работы того времени содержат много отсылок к картинам Фрица Ланга, Орсона Уэллса, Чарльза Чаплина и других культовых мастеров киноиндустрии. С середины 90-х Вуди вновь вернулся к юмористическим работам, к примеру, в фильмах «Пули над Бродвеем» (1994), который подарил ему номинацию на лучшего режиссера,  и мюзикле «Все говорят, что я люблю тебя» (1996).

В 2000 году киностудия Dreamworks впервые выпустила фильм Аллена «Мелкие мошенники». Картина получила смешанные отзывы, но собрал неплохую кассу, а следующие 4 ленты «Проклятие нефритового скорпиона», «Голливудский финал», «Кое-что ещё», и «Мелинда и Мелинда» были разнесены критиками в пух и прах.

Вуди Аллен - «Матч-пойнт»

Самым успешным фильмом времен того провала считается триллер «Матч-пойнт» (2005). Мировые сборы картины составили более 23 млн долларов в США и около 62 миллионов в других странах. Фильм принес его создателю номинации на «Оскар» в категориях «Лучший сценарий», а также на премию «Золотой Глобус» за режиссуру и сценарий. Главные роли сыграли Скарлетт Йоханссон, муза Вуди, и Джонатан Риз-Майерс.

Следом Вуди Аллен выпустил в прокат такие фильмы, как «Сенсация» (2006) и «Вики Кристина Барселона» (2008), «Ты встретишь таинственного незнакомца» (2010), «Полночь в Париже» (2011), «Римские приключения» (2012) и «Париж-Манхэттен» (2012). Вышедшая на экраны лента «Жасмин» получила множество премий, включая «Оскар» (за лучшую женскую роль), «Золотой Глобус», «Выбор критиков» «BAFTA» и многие другие, а сам Вуди получил номинации на премию «Независимый дух» и Премию Гильдии сценаристов США за лучший сценарий. Также на счету Аллена числятся такие проекты, как «Иррациональный человек» (2015), «Кризис в шести сценах» (2016)  и «Колесо обозрения» (2017). В 2014 году режиссеру была вручена почетная премия «Золотой глобус» за жизненный вклад в мировое киноискусство. В 2016 году Аллен снял фильм «Светская жизнь», главные роли в котором сыграли Джесси Айзенберг, Кристен Стюарт и Блейк Лайвли.

Личная жизнь Вуди Аллена

Первой женой Аллена стала Харлин Розен, с которой они познакомились на джазовом концерте, где Аллен играл на саксофоне, а Харлин - на фортепиано. Они поженились в 1956 году и перебрались в Нью-Йорк, где Вуди писал шутки для шоу, а его супруга изучала философию. Спустя 5 лет их брак распался с большим скандалом. Второй женой Вуди стала актриса Луиза Лассер, с которой режиссер прожил в браке три года, а это время Лассер снялась в четырёх его фильмах. После развода с Луизой Аллен не женился до 1997 года.

В 1970 у Вуди Аллена был роман с Дайан Китон, который начался с ее появления в его спектакле «Сыграй это снова, Сэм». Эти отношения существенно повлияли на творчество маэстро. Несмотря на то, что встречались Вуди и Дайан совсем недолго, их сотрудничество продолжалось еще много лет после расставания. Дайан появилась в 5 кинокартинах Аллена.

В 1980 году знаменитый режиссер познакомился популярной американской актрисой Миа Фэрроу, которая впоследствии сыграла в тринадцати его лентах. Миа родила Аллену сына, кроме того пара еще двух детей: Мэллоун и Мишу. Их развод прошел с большими скандалами и судебными процессами, в итоге Вуди отказали в возможности видеть своих детей. Причиной распада этого брака стали отношения режиссера с приемной дочерью Фэрроу Сун-и Превен, на которой он женился в 1997 году. В дальнейшем пара удочерила двух девочек, назвав их Беше и Мэнзи в честь джазовых музыкантов Сиднея Беше и Мэнзи Джонсон. Сын Вуди и Миа Фэрроу, Ронан Шеймус Фэрроу, в 2011 попал в топ самых успешных людей в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes.

Интересные факты о Вуди Аллене

- Его настоящее имя — Аллен Стюарт Кенигсберг

- Фильм «Энни Холл», получивший четыре статуэтки «Оскар», был назван настоящим именем Дайан Киттон

- Скарлетт Йоханссон - одна из муз Вуди Аллена

Фильмография Вуди Аллена
Фестиваль Рифкина
Фестиваль Рифкина
комедия 2020, США / Испания / Италия
6.0
Ральф Лорен как он есть
Ральф Лорен как он есть
документальный 2019, США
7.0
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
драма 2018, США
7.0
Колесо чудес
Колесо чудес
комедия 2017, США
6.0
Светская жизнь
Светская жизнь
комедия, мелодрама, драма 2016, США
7.0
Иррациональный человек
Иррациональный человек
детектив, драма 2015, США
6.0
Магия лунного света
Магия лунного света
комедия, драма 2014, США
6.0
Под маской жиголо
Под маской жиголо
комедия 2013, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Вуди Аллена Все фотографии
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Вуди Аллен планирует снять франкоязычный фильм в Париже, но пока не нашел финансирование Это будет триллер в духе «Матч поинта».
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6 июля 2022 14:22
Дрю Бэрримор сожалеет о сотрудничестве с Вуди Алленом Она даже принесла извинения его приемной дочери Дилан Фэрроу.
Написать
19 мая 2021 16:26
Звезда «Манхэттена» Мэриэл Хемингуэй уверена, что сегодня выход подобного фильма невозможен Всему виной романтические отношения между 42-летним главным героем и несовершеннолетней студенткой.
Написать
16 апреля 2021 12:12
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Связи
Дайан Китон
Дайан Китон Diane Keaton
были вместе с 1970 по 1971 Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson
Скарлетт - муза Вуди Аллена Миа Фэрроу
Миа Фэрроу Mia Farrow
были в браке с 1980 по 1992
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