Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Гонка - дублированный тв ролик 2
Киноафиша Трейлеры Гонка. Дублированный тв ролик 2

Гонка. Дублированный тв ролик 2

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 октября 2013
Гонка – Середина 1970-х, разгар блистательной и безрассудной золотой эры «Формулы-1». В борьбе за первенство схлестнулись непримиримые соперники: плейбой-англичанин Джеймс Хант и перфекционист-австриец Ники Лауда. Их противостояние выходит далеко за пределы гонок — это битва темпераментов, амбиций и воли. Чтобы стать первым, им предстоит дойти до предела физических и психологических возможностей. На трассе «Формулы-1» нет права на ошибку: ставки слишком высоки, и ценой малейшего просчета может быть жизнь…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение test от 13/10/2013 - 19:18:00




Очень хочется посмотреть.



Цитата (test, 13/10/2013 - 19:18:00):это что-то феерическое



Не сомневаюсь, правда. Но у меня от фильмов, где в титрах Ханс наш Циммер, головная боль бывает. Он там как, не сильно по ушам бьет?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 13/10/2013 - 23:59:14):полный порядок



Ах, как это радует.



Цитата (test, 13/10/2013 - 23:59:14): я вообще не понимаю



Да я тоже...это индивидуально, вроде аллергической реакции. Только таблетку от этого не съешь, разве что уши затыкать✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Вполне себе в духе Ховарда экземпляр. Хорошая, сбитая картина, без провисов и бредапафоса. Вобщем Рон снимает ровно, но и без претензий на нетленку. Актеры все на месте, драматургия как у Станиславского✊ . Гонки весело. Ники Лауда молодец. Вобщем больше сказать особо нечего. 6\10✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Отсмотрено.

Отличная гоночная драма о соперничестве и уважении друг к другу (или здесь, скорее, к недруг недругу)

Второй по значимости для меня фильм за последнее время после "Гравитации".



Первое, что бросается в глаза так это Хемсворт: очень хорош в роли. Естественно, отличная режиссура Ховарда и мастерство оператора так же никуда не делись. Ну и конечно же Ханс Циммер, чьи саундтреки уже давно пора слушать отдельно: в некоторых местах можно и слезу пустить, но это нисколь не говорит при этом о понятии слащавости сабжа.

Так же отдельное место - звуку. Это - симфония из рёва и мощи, которые никаким "форсажам" не снились.



9/10



PS Заценил (на радость себе) на утреннем сеансе в полном одиночестве. Последний раз такое было на премьере слабоумного "Вышибалы", на которого меня черт дернул сходить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Качественное уютное кино. Напряжение нарастает медленно но верно, финальная гонка в Японии под дождем аж мурашки! Очень сюда подходит поговорка "твой характер определяет твою судьбу". Нужная хорошая история и шикарные гонки.



P.S. Крис Хэмсворт должен играть в 50 оттенков серого, очень хорош!



8,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Что за 4dx и где??✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто супер!!!! Офигенный голубоглазый актер!!!! Очень круто передана эпоха 70x ... Не хотелось уходить✊ 10/10 мужу тоже понравился)))❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Weteran Mc 27 июня 2024, 00:18
Оценка
Спортивная экшн драма "Гонка" основана на реальных событиях 1973-1976 годов. В фильме рассказывается о двух вечных врагах и соперниках, пилотах Формулы 1, англичанине, Джеймсе Ханте и британце, Ники Лауда. От гонки к гонке чемпионом становился то один, то другой. До поры-до времени, пока один из них не попадает в больницу, после чудовищной аварии.
Первый час картины был слегка томный, но второй час, как и обещалось - лютый экшн с завораживающими съемками и интригой до самого финала, с вопросом - кто же победит?
Фильм крутой, но до высшей оценки, к сожалению, не дотягивает.
И как итог: 8 из 10. 👍
27 июня 2024, 00:18 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

8.0 Гонка
Гонка биография, драма, боевик, спорт, 2012, США
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Умри, любовь моя - trailer 2 02:08
Умри, любовь моя  trailer 2
Человек-бензопила. Фильм: История Резе - дублированный трейлер 01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе  дублированный трейлер
Сказка о царе Салтане - трейлер 01:59
Сказка о царе Салтане  трейлер
Опасные связи - финальный трейлер 01:33
Опасные связи  финальный трейлер
Сущность - дублированный трейлер 01:37
Сущность  дублированный трейлер
Папины дочки. Мама вернулась - трейлер 02:02
Папины дочки. Мама вернулась  трейлер
Бэмби: Лесной кошмар - дублированный трейлер 01:33
Бэмби: Лесной кошмар  дублированный трейлер
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 2 02:33
Чебурашка 2  трейлер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше