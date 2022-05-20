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Жюли Дельпи
Жюли Дельпи
Julie Delpy
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Жюли Дельпи
Julie Delpy
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Дата рождения
21 декабря 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Жюли Дельпи
Родилась 21 декабря 1969 года. Париж, Франция.
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Фильмография Жюли Дельпи
Моя Зои
драма
2019, Великобритания / Франция / Германия
5.0
Холостяки
комедия, драма
2017, США
6.0
Такса
комедия
2016, США
6.0
Маменькин сынок
комедия
2015, Франция
5.0
Перед полуночью
драма
2013, США
7.0
Каникулы на море
комедия
2011, Франция
5.0
Два дня в Нью-Йорке
комедия
2011, США
6.0
Графиня
исторический, документальный, триллер
2009, Франция / Германия
8.0
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Жюли Дельпи, Ричард Э Грант и Дэрил МакКормак сыграют в триллере «Репетитор»
В центре сюжета – амбициозный писатель, который во что бы то ни стало жаждет добиться успеха.
Написать
20 мая 2022 13:47
Жюли Дельпи похвалила фильм Паоло Соррентино «Рука Бога»
«На наших глазах разворачивается трагедия — трагедия, которая сделала Соррентино режиссером», — пишет известная французская актриса и сценаристка.
Написать
23 декабря 2021 13:52
Жюли Дельпи уточнила, что она не отказывалась сниматься в четвертой части «Перед…» Ричарда Линклейтера
По ее словам, фильм на самом деле никогда и не был в работе.
Написать
28 июня 2021 11:40
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