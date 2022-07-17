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Мэттью МакКонахи

Matthew McConaughey
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи Matthew McConaughey
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Дата рождения
4 ноября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Ювалде, Техас, США
Рост
182 см
Личные связи
Сандра Буллок
Сандра Буллок
были в отношениях с 1996 по 1998 Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
были в отношениях Эшли Джадд
Эшли Джадд
были в отношениях
Биография Мэттью МакКонахи

Мэттью МакКонахи родился 4 ноября 1969 года в городе Ювалд (Техас, США) в семье Мэри Кэтлин и Джеймса МакКонахи. Мать актера работала воспитателем в детском саду, а позже стала писать книги. Отец Мэттью владеет автозаправкой. У Мэттью МакКонахи есть ирландские, шотландские, шведские и немецкие корни. После школы МакКонахи мечтал стать адвокатом, поэтому поступил в Техасский университет в городе Остине. После чего он уехал в Австралию, чтобы продолжить обучение. На последнем году обучения он так вдохновился прочитанной книгой («Лучший продавец в мире»), что решил сменить специализацию и изучать кинематограф.

Фильмы с Мэттью МакКонахи

Свою карьеру МакКонахи начал со съемок в рекламе. Первым рекламным опытом стала съемка для техасского журнала Austin. Перед тем как впервые сняться в кино, Мэттью появился в видеоклипе Тришы Йервуд. Первой ролью актера стала роль в фильме «Под кайфом и в смятении» (1993), где он сыграл одного из старшеклассников. Вместе с МакКонахи в фильме Ричарда Линклейтера сыграли Милла Йовович, Бен Аффлек и Шон Эндрюс. Фильм получил положительные отзывы критиков и стал одним из любимых в списке Квентина Тарантино. Далее последовали небольшие роли в малобюджетных картинах, а в 1996 году для актера случился настоящий прорыв. МакКонахи сыграл главную роль в триллере «Время убивать», снятом по роману Джона Гришэма. Вместе с ним в картине сыграли Сандра Буллок и Сэмюэль Л. Джексон. На роль Джейка Бригенса претендовал Кевин Костнер, но Гришэм лично попросил выбрать другую кандидатуру, так как, по его мнению, Костнер бы перетянул одеяло на себя.

МакКонахи также можно увидеть в ряде голливудских комедий, таких как «Свадебный переполох», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Любовь и прочие неприятности» и «Призраки бывших подружек». Он стал настолько востребован и популярен, что журнал People назвал его самым красивым мужчиной в мире.

Далласский клуб покупателей

В 2013 году Мэттью МакКонахи сыграл роль Рона Вудруфа, электрика и родео-ковбоя, который узнает, что болен СПИДом, в фильме «Далласский клуб покупателей». Герой МакКонахи не сдается и решает помочь себе и другим больным запрещенными препаратами. Для этой роли он похудел на 20 кг, что повергло СМИ в шок. Однако его труды не были напрасными. Критики и зрители высоко оценили фильм, а сам МакКонахи получил «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации лучшая мужская роль.

Настоящий детектив

В 2014 году Мэттью МакКонахи снялся в сериале «Настоящий детектив», который стал настолько популярным, что обогнал даже «Игру престолов» по количеству просмотров. В первом сезоне, главные роли в котором помимо Мэттью сыграли Вуди Харрельсон и Мишель Монаган, показана история двух детективов из убойного отдела полиции штата Луизиана, пытающихся раскрыть дело о таинственном убийстве. Однако их попытки найти преступника растягиваются на 17 лет. Во втором сезоне МакКонахи уже не снимался, однако поклонники сериала утверждают, что именно первый сезон сериала стал самым лучшим.

Личная жизнь Мэттью МакКонахи

Мэттью МакКонахи встречался с Сандрой Буллок в период с 1996 по 1998 год. Непродолжительные отношения связывали актера с певицей Джанет Джексон, Пенелопой Крус и актрисой Эшли Джад. В 2007 году МакКонахи встретил свою будущую жену – бразильскую модель Камиллу Альвес. В 2012 пара поженилась. У них есть трое детей: дочь Вида и сыновья Леви и Ливингстон.

Интересные факты о Мэттью МакКонахи

- Снялся в рекламе в рекламе Lincoln MKC для Ford

- Для роли в фильме «Далласский клуб покупателей» похудел почти на 20 кг

- Мечтает сыграть трюкача Ивела Книвела

- В юности хотел стать юристом

- Мог сыграть Джека Доусона в «Титанике»

Фильмография Мэттью МакКонахи
Зверопой 2
Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.0
Джентльмены
Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.0
Пляжный бездельник
Пляжный бездельник
комедия 2019, США
4.0
Между двумя папоротниками
Между двумя папоротниками
комедия 2019, США
6.0
Белый парень Рик
Белый парень Рик
криминал, драма 2018, США
7.0
Море соблазна
Море соблазна
триллер, драма 2018, США
5.0
Темная башня
Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы 2017, США
6.0
Золото
Золото
триллер, драма, приключения 2016, США
6.0
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Фотографии Мэттью МакКонахи Все фотографии
Мэттью МакКонахи Мэттью МакКонахи Мэттью МакКонахи Мэттью МакКонахи
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Связи
Сандра Буллок
Сандра Буллок Sandra Bullock
были в отношениях с 1996 по 1998 Пенелопа Крус
Пенелопа Крус Penelope Cruz
были в отношениях Эшли Джадд
Эшли Джадд Ashley Judd
были в отношениях
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