Мэттью МакКонахи родился 4 ноября 1969 года в городе Ювалд (Техас, США) в семье Мэри Кэтлин и Джеймса МакКонахи. Мать актера работала воспитателем в детском саду, а позже стала писать книги. Отец Мэттью владеет автозаправкой. У Мэттью МакКонахи есть ирландские, шотландские, шведские и немецкие корни. После школы МакКонахи мечтал стать адвокатом, поэтому поступил в Техасский университет в городе Остине. После чего он уехал в Австралию, чтобы продолжить обучение. На последнем году обучения он так вдохновился прочитанной книгой («Лучший продавец в мире»), что решил сменить специализацию и изучать кинематограф.

Фильмы с Мэттью МакКонахи

Свою карьеру МакКонахи начал со съемок в рекламе. Первым рекламным опытом стала съемка для техасского журнала Austin. Перед тем как впервые сняться в кино, Мэттью появился в видеоклипе Тришы Йервуд. Первой ролью актера стала роль в фильме «Под кайфом и в смятении» (1993), где он сыграл одного из старшеклассников. Вместе с МакКонахи в фильме Ричарда Линклейтера сыграли Милла Йовович, Бен Аффлек и Шон Эндрюс. Фильм получил положительные отзывы критиков и стал одним из любимых в списке Квентина Тарантино. Далее последовали небольшие роли в малобюджетных картинах, а в 1996 году для актера случился настоящий прорыв. МакКонахи сыграл главную роль в триллере «Время убивать», снятом по роману Джона Гришэма. Вместе с ним в картине сыграли Сандра Буллок и Сэмюэль Л. Джексон. На роль Джейка Бригенса претендовал Кевин Костнер, но Гришэм лично попросил выбрать другую кандидатуру, так как, по его мнению, Костнер бы перетянул одеяло на себя.

МакКонахи также можно увидеть в ряде голливудских комедий, таких как «Свадебный переполох», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Любовь и прочие неприятности» и «Призраки бывших подружек». Он стал настолько востребован и популярен, что журнал People назвал его самым красивым мужчиной в мире.

Далласский клуб покупателей

В 2013 году Мэттью МакКонахи сыграл роль Рона Вудруфа, электрика и родео-ковбоя, который узнает, что болен СПИДом, в фильме «Далласский клуб покупателей». Герой МакКонахи не сдается и решает помочь себе и другим больным запрещенными препаратами. Для этой роли он похудел на 20 кг, что повергло СМИ в шок. Однако его труды не были напрасными. Критики и зрители высоко оценили фильм, а сам МакКонахи получил «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации лучшая мужская роль.

Настоящий детектив

В 2014 году Мэттью МакКонахи снялся в сериале «Настоящий детектив», который стал настолько популярным, что обогнал даже «Игру престолов» по количеству просмотров. В первом сезоне, главные роли в котором помимо Мэттью сыграли Вуди Харрельсон и Мишель Монаган, показана история двух детективов из убойного отдела полиции штата Луизиана, пытающихся раскрыть дело о таинственном убийстве. Однако их попытки найти преступника растягиваются на 17 лет. Во втором сезоне МакКонахи уже не снимался, однако поклонники сериала утверждают, что именно первый сезон сериала стал самым лучшим.

Личная жизнь Мэттью МакКонахи

Мэттью МакКонахи встречался с Сандрой Буллок в период с 1996 по 1998 год. Непродолжительные отношения связывали актера с певицей Джанет Джексон, Пенелопой Крус и актрисой Эшли Джад. В 2007 году МакКонахи встретил свою будущую жену – бразильскую модель Камиллу Альвес. В 2012 пара поженилась. У них есть трое детей: дочь Вида и сыновья Леви и Ливингстон.