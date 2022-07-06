Американская актриса Грета Гервиг родилась 4 августа 1983 года в Сакраменто (Калифорния). В 2006 году она закончила Барнард-колледж, и прежде, чем попасть в кино занималась самыми различными видами деятельности, включая чечётку, фехтование, балет и сценические движения. Грета стала символом поколения, раз за разом перевоплощаясь на экране в сборный образ героини нашего века: слегка рассеянной, постоянно находящейся в поиске и живущей с верой в большое будущее. Среди других актрис её выделяет простота, непринуждённость и открытость. Помимо актёрской карьеры, Грета Гервиг также известна в качестве сценариста и режиссёра.

Грета Гервиг – Фильмы

Первым кинематографическим опытом Греты Гервиг считаются фильмы, снятые в жанре мамблкор. Он является разновидностью независимого кино, для которого характерны такие признаки, как низкий бюджет, естественные диалоги и привлечение на главные роли непрофессиональных актёров. Переехав в Нью-Йорк из Сакраменто, Грета получила роль в одном из таких фильмов под названием «ЛОЛ», после чего началась её карьера в мамблкоре. После этого были такие фильмы, как «Ханна берёт высоту», «Пакетоголовый», «Ночи и выходные», «Возбуждение», «План Мэгги» и другие. Также актриса сыграла в фильме «Больше чем секс» с Эштоном Кутчером и Натали Портман, в картине «Римские приключения» Вуди Аллена и в фильмах, номинированных на «Оскар»: «Женщины ХХ века» и «Джеки».

Грета Гервиг и Ноа Баумбах

В 2010 году Грета Гервиг попала в фильм режиссёра независимого кино Ноа Баумбака. Их первым сотрудничеством стала лента «Гринберг», где также сыграл Бен Стиллер. Результатом участия в фильме для Греты стала номинация на премию «Независимый дух». У актрисы и режиссёра закрутился роман, который перерос также в творческий дуэт. Их следующим фильмом стала комедия «Милая Фрэнсис», сценарий для которого Грета писала в соавторстве с Баумбахом. Именно этот фильм принёс ей мировую известность и после него Грету стали звать в самые разные проекты. На этом сотрудничество Баумбаха и Гервиг не закончилось, и они вновь поработали вместе над фильмом «Госпожа Америка».

Грета Гервиг – «Леди Берд»

Первым фильмом, над которым Грета Гервиг работала в качестве режиссёра, стал совместный проект с Джо Сванбергом «Ночи и выходные». В 2018 году на экраны выходит первая самостоятельная режиссёрская работа Гервиг – «Леди Птица» («Леди Бёрд»). Сценарий к ней также написала сама Грета, а в главных ролях снялись такие актёры, как Сирша Ронан, Лори Меткаф, Тимоти Шаламе, Джейк Макдорманд и другие. Фильм установил рекорд на сайте Rotten Tomatoes, получив огромное количество положительных рецензий. Он также получил множество номинаций на престижные премии и попал в топы фильмов года по версии известных мировых кинокритиков.

Грета Гервиг – Личная жизнь

Режиссёр Ноа Баумбах является не только одним из главных режиссёров и творческих партнёров Греты Гервиг, но и её второй половинкой. После знакомства на съёмках «Гринберга» они стали встречаться. Совместная работа нисколько не мешает отношениям пары, а, наоборот, ещё больше укрепляет их. Результатом их отношений стали три проекта, в которых Грета сыграла главные роли.