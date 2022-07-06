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Грета Гервиг

Greta Gerwig
Грета Гервиг
Грета Гервиг Greta Gerwig
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Дата рождения
4 августа 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Личные связи
Ноа Баумбак
Ноа Баумбак
в отношениях
Биография Греты Гервиг

Американская актриса Грета Гервиг родилась 4 августа 1983 года в Сакраменто (Калифорния). В 2006 году она закончила Барнард-колледж, и прежде, чем попасть в кино занималась самыми различными видами деятельности, включая чечётку, фехтование, балет и сценические движения. Грета стала символом поколения, раз за разом перевоплощаясь на экране в сборный образ героини нашего века: слегка рассеянной, постоянно  находящейся в поиске и живущей с верой в большое будущее. Среди других актрис её выделяет простота, непринуждённость и открытость. Помимо актёрской карьеры, Грета Гервиг также известна в качестве сценариста и режиссёра.

Грета Гервиг – Фильмы

Первым кинематографическим опытом Греты Гервиг считаются фильмы, снятые в жанре мамблкор. Он является разновидностью независимого кино, для которого характерны такие признаки, как низкий бюджет, естественные диалоги и привлечение на главные роли непрофессиональных актёров. Переехав в Нью-Йорк из Сакраменто, Грета получила роль в одном из таких фильмов под названием «ЛОЛ», после чего началась её карьера в мамблкоре. После этого были такие фильмы, как «Ханна берёт высоту», «Пакетоголовый», «Ночи и выходные», «Возбуждение», «План Мэгги» и другие. Также актриса сыграла в фильме «Больше чем секс» с Эштоном Кутчером и Натали Портман, в картине «Римские приключения» Вуди Аллена и в фильмах, номинированных на «Оскар»: «Женщины ХХ века» и «Джеки».

Грета Гервиг и Ноа Баумбах

В 2010 году Грета Гервиг попала в фильм режиссёра независимого кино Ноа Баумбака. Их первым сотрудничеством стала лента «Гринберг», где также сыграл Бен Стиллер. Результатом участия в фильме для Греты стала номинация на премию «Независимый дух». У актрисы и режиссёра закрутился роман, который перерос также в творческий дуэт. Их следующим фильмом стала комедия «Милая Фрэнсис», сценарий для которого Грета писала в соавторстве с Баумбахом. Именно этот фильм принёс ей мировую известность и после него Грету стали звать в самые разные проекты. На этом сотрудничество Баумбаха и Гервиг не закончилось, и они вновь поработали вместе над фильмом «Госпожа Америка».

Грета Гервиг – «Леди Берд»

Первым фильмом, над которым Грета Гервиг работала в качестве режиссёра, стал совместный проект с Джо Сванбергом «Ночи и выходные». В 2018 году на экраны выходит первая самостоятельная режиссёрская работа Гервиг – «Леди Птица» («Леди Бёрд»). Сценарий к ней также написала сама Грета, а в главных ролях снялись такие актёры, как Сирша Ронан, Лори Меткаф, Тимоти Шаламе, Джейк Макдорманд и другие. Фильм установил рекорд на сайте Rotten Tomatoes, получив огромное количество положительных рецензий. Он также получил множество номинаций на престижные премии и попал в топы фильмов года по версии известных мировых кинокритиков.

Грета Гервиг – Личная жизнь

Режиссёр Ноа Баумбах является не только одним из главных режиссёров и творческих партнёров Греты Гервиг, но и её второй половинкой. После знакомства на съёмках «Гринберга» они стали встречаться. Совместная работа нисколько не мешает отношениям пары, а, наоборот, ещё больше укрепляет их. Результатом их отношений стали три проекта, в которых Грета сыграла главные роли.

Интересные факты о Грете Гервиг

- В 2014 году Грета Гервиг вошла в состав жюри Берлинского кинофестиваля.

- По просьбе друзей Грета подписала петицию против Израиля, не уяснив для себя, в чём заключалась её суть. В 2017 году она принесла за это публичные извинения.

- В семье Греты Гервиг имеются ирландские, немецкие и английские корни.

- Грета была студенткой католической школы.

- Рост Греты Гервиг – 1,73 м.

Фильмография Греты Гервиг
Барби
Барби
комедия, драма 2023, США
0.0
Маленькие женщины
Маленькие женщины
мелодрама, драма 2019, США
8.0
Остров собак
Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.0
Леди Бёрд
Леди Бёрд
комедия 2017, США
7.0
Веселый ужин мамочек
Веселый ужин мамочек
комедия 2017, США
5.0
Такса
Такса
комедия 2016, США
6.0
Женщины ХХ века
Женщины ХХ века
комедия 2016, США
7.0
Джеки
Джеки
драма, биография 2016, США / Франция
7.0
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Грета Гервиг Грета Гервиг и Ноа Баумбах Грета Гервиг Грета Гервиг
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Подтвердился слух, что в фильме «Барби» будет несколько версий Барби и Кена Их будет минимум пять пар.
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6 июля 2022 13:43
Райан Гослинг впервые предстал в образе Кена из фильма «Барби» Идеальный мужчина для идеальной женщины.
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16 июня 2022 10:11
Появился первый кадр с Марго Робби из фильма «Барби» Также стало известно, что фильм выйдет в прокат в тот же день, что и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.
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27 апреля 2022 13:57
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Связи
Ноа Баумбак
Ноа Баумбак Noah Baumbach
в отношениях
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