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Дэвид О. Расселл
Дэвид О. Расселл
David O. Russell
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Дэвид О. Расселл
David O. Russell
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Дата рождения
20 августа 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Дэвид О. Расселл
Родился 20 августа 1958 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дэвид О. Расселл
Амстердам
драма, исторический
2022, США
0.0
Джой
драма
2015, США
7.0
Любовная загвоздка
мелодрама, комедия
2015, США / Великобритания
5.0
Афера по-американски
исторический, триллер, драма
2013, США
6.0
Мой парень - псих
комедия, драма
2012, США
7.0
Боец
драма
2010, США
7.0
Взломщики сердец
комедия
2004, США / Германия
7.0
Три короля
драма, приключения, комедия, боевик
1999, США / Австралия
7.0
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Кристиана Бэйла и Марго Робби обвиняют в преступлении в трейлере фильма «Амстердам»
Также в картине снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Де Ниро, Аня Тейлор-Джой и другие звезды Голливуда.
Написать
7 июля 2022 12:05
Новый фильм Дэвида О Рассела со звездным актерским составом обрел название и первый кадр
Был показан и первый трейлер, но пока доступен лишь его пересказ.
Написать
28 апреля 2022 13:13
Предстоящий фильм Дэвида О Расселла со звездным актерским составом выйдет в 2022 году
Съемки картины завершились в марте.
Написать
13 сентября 2021 12:30
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