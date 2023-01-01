Филин и кошечка, 1970

Соседей, как и родителей, не выбирают. Печальный факт для интеллектуала и моралиста Феликса, который с ужасом обнаруживает, что живет бок о бок с — какой ужас! — женщиной легкого поведения по имени Дорис. В свою очередь, остроумная нахалка Дорис совсем не в восторге от чопорного, невыносимо «правильного» зануды-соседа и не упускает случая отпустить шпильку-другую в адрес Феликса. Перепалки героев — главное развлечение всей улицы, с интересом ждущей, когда же они оба придушат друг дружку. Однако, у Судьбы-насмешницы свои планы насчет этих двоих. Просто со временем Феликс и Дорис начинают понимать: их бурные отношения — это то, без чего они уже и не мыслят своей жизни!