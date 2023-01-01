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The Owl and the Pussycat

Филин и кошечка, 1970

1970 / США
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Соседей, как и родителей, не выбирают. Печальный факт для интеллектуала и моралиста Феликса, который с ужасом обнаруживает, что живет бок о бок с — какой ужас! — женщиной легкого поведения по имени Дорис. В свою очередь, остроумная нахалка Дорис совсем не в восторге от чопорного, невыносимо «правильного» зануды-соседа и не упускает случая отпустить шпильку-другую в адрес Феликса. Перепалки героев — главное развлечение всей улицы, с интересом ждущей, когда же они оба придушат друг дружку. Однако, у Судьбы-насмешницы свои планы насчет этих двоих. Просто со временем Феликс и Дорис начинают понимать: их бурные отношения — это то, без чего они уже и не мыслят своей жизни!

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1970
Премьера в России 3 ноября 1970
Премьера в мире 3 ноября 1970
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Херберт Росс
Херберт Росс
В ролях
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Джордж Сигал
Джордж Сигал
Аллен Гарфилд
Роз Келли
Жак Сандулеску
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Филин и кошечка 3 постера
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