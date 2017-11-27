Мужья, 1970

Трое мужчин были поражены, когда их друг внезапно умер от сердечного приступа. Впервые они задумались о собственной смерти. Отбросив в сторону заботы и обязательства, пускаются в загул. Если двое из них гуляют весело, то третий явно грустит. В течение следующих двух дней они спят в метро, пьянствуют, играют в баскетбол и вспоминают денечки, когда были молоды и холосты. Через двое суток одни готовы успокоиться, но другой серьезно поссорился с женой и хочет улететь в Лондон. Он уговаривает друзей сопровождать его, и троица оказывается в Англии, где отправляется в казино, воображая бог весть что. Там они знакомятся с тремя женщинами и приглашают в свои номера…