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Мужья
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Husbands

Мужья, 1970

1970 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Трое мужчин были поражены, когда их друг внезапно умер от сердечного приступа. Впервые они задумались о собственной смерти. Отбросив в сторону заботы и обязательства, пускаются в загул. Если двое из них гуляют весело, то третий явно грустит. В течение следующих двух дней они спят в метро, пьянствуют, играют в баскетбол и вспоминают денечки, когда были молоды и холосты. Через двое суток одни готовы успокоиться, но другой серьезно поссорился с женой и хочет улететь в Лондон. Он уговаривает друзей сопровождать его, и троица оказывается в Англии, где отправляется в казино, воображая бог весть что. Там они знакомятся с тремя женщинами и приглашают в свои номера…

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1970
Премьера в России 1 декабря 1970
Премьера в мире 1 декабря 1970
Возраст 16+
Режиссер
Джон Кассаветис
Джон Кассаветис
В ролях
Бен Газзара
Бен Газзара
Питер Фальк
Питер Фальк
Джон Кассаветис
Джон Кассаветис
Дженни Ранэйкр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мужья 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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27 ноября 2017 17:11
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