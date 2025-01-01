Феи Ромашка и Фиалка учатся в Институте добрых волшебников. После проваленного экзамена волшебниц-недоучек отправляют на практику в мир людей. Здесь они должны совершить какое-то доброе чудо. На теплоходе феи подслушивают разговор врача Вадима Леонидовича Мурашева с сыном и женой… и решают поменять их местами. В итоге отец превращается в сына, сын-школьник – в отца, а мама меняется местами с кактусом. Как феям исправить недоразумение? К тому же в мир людей проникли колдуньи из Института мелких пакостей и готовятся навредить героям...
Мурашевы, отец и сын, не очень-то ладят между собой. Они никак не могут вникнуть в проблемы другого человека, и на этой почве происходят постоянные ссоры. Единственный способ прекратить постоянную ругань — полностью войти в положение оппонента, но для этого необходимо немножко магического вмешательства.
|15 января 1970
|Россия
|6+