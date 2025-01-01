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Два дня чудес

Dva dnya chudes 18+
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О фильме

Феи Ромашка и Фиалка учатся в Институте добрых волшебников. После проваленного экзамена волшебниц-недоучек отправляют на практику в мир людей. Здесь они должны совершить какое-то доброе чудо. На теплоходе феи подслушивают разговор врача Вадима Леонидовича Мурашева с сыном и женой… и решают поменять их местами. В итоге отец превращается в сына, сын-школьник – в отца, а мама меняется местами с кактусом. Как феям исправить недоразумение? К тому же в мир людей проникли колдуньи из Института мелких пакостей и готовятся навредить героям...

  • Основой для сценария послужила пьеса советского писателя и драматурга Юрия Сотника «Просто ужас!..»
  • Режиссер картины Лев Мирский снял немало фильмов, которые можно смело смотреть зрителям всех возрастов, ведь они учат добру, справедливости, взаимовыручке. Среди них – «Карьера Димы Горина» (1961), «Утренние поезда» (1963), «Тайна горного подземелья» (1975). 
  • Первые сцены фильма снимались на пароходе «А.С. Пушкин». Основная часть съемок проходила в киевском жилом массиве «Русановка». 
  • Танец под названием «Наш двор» специально для съемок фильма исполнил киевский танцевальный коллектив «Дударик». 
  • Музыка, написанная для фильма Богданом Троцюком, звучит в исполнении Государственного симфонического оркестра кинематографии.

Мурашевы, отец и сын, не очень-то ладят между собой. Они никак не могут вникнуть в проблемы другого человека, и на этой почве происходят постоянные ссоры. Единственный способ прекратить постоянную ругань — полностью войти в положение оппонента, но для этого необходимо немножко магического вмешательства.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 1970
Премьера в мире 15 января 1970
Дата выхода
15 января 1970 Россия 6+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Dva dnya chudes, Два дня чудес
Режиссер
Лев Мирский
В ролях
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Борис Майхровский
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Ольга Аросева
Ольга Аросева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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