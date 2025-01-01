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Катерок
Катерок
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О фильме
Музыкальный фильм о почтовом катерке и его путешествии на остров Чунга-Чанга.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1970
Премьера в мире
6 июня 1970
Дата выхода
6 июня 1970
Россия
0+
10 октября 1970
США
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Katerok, Little Dingy, Катерок
Режиссер
Инесса Ковалевская
В ролях
Анатолий Горохов
Аида Ведищева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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