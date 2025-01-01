Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Катерок
1 постер
Киноафиша Фильмы Катерок

Катерок

Katerok 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Музыкальный фильм о почтовом катерке и его путешествии на остров Чунга-Чанга.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 6 июня 1970
Дата выхода
6 июня 1970 Россия 0+
10 октября 1970 США
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Katerok, Little Dingy, Катерок
Режиссер
Инесса Ковалевская
В ролях
Анатолий Горохов
Аида Ведищева
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Катерок
В порту 7.2
В порту (1975)
Бременские музыканты 8.0
Бременские музыканты (1969)
Тайна третьей планеты 8.1
Тайна третьей планеты (1981)
Летучий корабль 8.0
Летучий корабль (1979)
Трое из Простоквашино 8.6
Трое из Простоквашино (1978)
Маугли 7.4
Маугли (1973)
Карлсон вернулся 8.0
Карлсон вернулся (1970)
Вовка в Тридевятом царстве 8.1
Вовка в Тридевятом царстве (1965)
Грибок-теремок 7.0
Грибок-теремок (1958)
Лиса и волк 7.1
Лиса и волк (1958)
Каштанка 7.9
Каштанка (1952)
Таёжная сказка 7.4
Таёжная сказка (1951)

Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Катерок

Похожие фильмы онлайн

В порту
 
Бременские музыканты
 
Тайна третьей планеты
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Стройку, где мстил Белый в финале «Бригады», так и не закончили: теперь это место — городская легенда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше