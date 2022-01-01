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Мой добрый папа
Киноафиша Фильмы Мой добрый папа

Мой добрый папа, 1970

1970 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Элегическое повествование от лица мальчика Пети, который вспоминает о своей счастливой предвоенной жизни в Баку, о папе, композиторе и дирижере, вечно суетящейся маме, о младшем братишке Бобе. Но началась война, и всему нехитрому счастью пришел конец. А папа ушел на фронт и не вернулся. Уходя на фронт, отец десятилетнего Пети велел ему всегда быть добрым к людям, помогать им в трудностях и беде. Не вернулся отец домой, погиб в бою. Но его слова навсегда запали в душу мальчика, стали принципом его жизни.

7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1970
Премьера в России 28 января 1970
Премьера в мире 28 января 1970
Возраст 12+
Режиссер
Игорь Усов
В ролях
Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Константин Корнаков
Александр Арутюнов
Пантелеймон Крымов
Пантелеймон Крымов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой добрый папа 1 постер
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