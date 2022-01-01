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Адъютант его превосходительства Адъютант его превосходительства
Киноафиша Фильмы Адъютант его превосходительства

Адъютант его превосходительства, 1969

1969 / СССР
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Гражданская война в России. Разведчик Павел Кольцов получает задание внедриться в Добровольческую Армию белых. Благодаря собственной отваге и удачному стечению обстоятельств, Кольцову удается не просто внедриться в ряды врага, но и стать адъютантом командующего. Самым сложным для него испытанием становятся не допросы контрразведки, а чувства, вспыхнувшие к дочери белого полковника, а также дружба с осиротевшим мальчиком Юрой. 

  • Фильм снят по мотивам одноименного романа Игоря Болгарина.
  • Согласно титрам, фильм посвящен первым чекистам.
  •  Изначально главную роль должен был сыграть Михаил Ножкин, а у Соломина была лишь второстепенная роль белого офицера, но режиссер Евгений Ташков решил, что Соломин лучше подходит на роль разведчика Кольцова.
  • Две фразы из фильма (“Ведь это ты, Мирон, Павла убил” и “Фитилек-то притуши, коптит”) звучат в песне “212-85-06” группы “Аквариум”.
  • Анатолий Папанов намного старше своего экранного персонажа: батьке Ангелу в 1919 году было лишь 22 года, Папанову на момент съемок — 47 лет.
  • Образ Кольцова является собирательным и не имеет прототипа.
  • “Адъютант его превосходительства” — это название статьи публициста Короленко, выпущенной в конца 19 века и рассказывающей о сумасбродном адъютанте приамурского генерал-губернатора, который застрелил начальника почтовой станции.

Россия, 1919 год. Разведчик Кольцов направлен со специальным заданием в штаб деникинской армии. Фильм расскажет как о подвигах Кольцова, так и о его характере и сложном внутреннем мире.

7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 6 часов 17 минут
Год выпуска 1969
Премьера в России 7 апреля 1970
Премьера в мире 7 апреля 1970
Возраст 6+
Режиссер
Евгений Ташков
В ролях
Юрий Соломин
Юрий Соломин
Татьяна Иваницкая
Владислав Стржельчик
Александр Милокостый
Евгений Шутов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Адъютант его превосходительства 2 постера
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Адъютант его превосходительства
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