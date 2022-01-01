Адъютант его превосходительства, 1969

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Гражданская война в России. Разведчик Павел Кольцов получает задание внедриться в Добровольческую Армию белых. Благодаря собственной отваге и удачному стечению обстоятельств, Кольцову удается не просто внедриться в ряды врага, но и стать адъютантом командующего. Самым сложным для него испытанием становятся не допросы контрразведки, а чувства, вспыхнувшие к дочери белого полковника, а также дружба с осиротевшим мальчиком Юрой. Развернуть Фильм снят по мотивам одноименного романа Игоря Болгарина.

Согласно титрам, фильм посвящен первым чекистам.

Изначально главную роль должен был сыграть Михаил Ножкин, а у Соломина была лишь второстепенная роль белого офицера, но режиссер Евгений Ташков решил, что Соломин лучше подходит на роль разведчика Кольцова.

Две фразы из фильма (“Ведь это ты, Мирон, Павла убил” и “Фитилек-то притуши, коптит”) звучат в песне “212-85-06” группы “Аквариум”.

Анатолий Папанов намного старше своего экранного персонажа: батьке Ангелу в 1919 году было лишь 22 года, Папанову на момент съемок — 47 лет.

Образ Кольцова является собирательным и не имеет прототипа.

“Адъютант его превосходительства” — это название статьи публициста Короленко, выпущенной в конца 19 века и рассказывающей о сумасбродном адъютанте приамурского генерал-губернатора, который застрелил начальника почтовой станции. Развернуть Россия, 1919 год. Разведчик Кольцов направлен со специальным заданием в штаб деникинской армии. Фильм расскажет как о подвигах Кольцова, так и о его характере и сложном внутреннем мире. Развернуть 7.8 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9 Продолжительность 6 часов 17 минут Год выпуска 1969 Премьера в России 7 апреля 1970 Премьера в мире 7 апреля 1970 Возраст 6+ Режиссер Евгений Ташков В ролях Юрий Соломин Татьяна Иваницкая Владислав Стржельчик Александр Милокостый Евгений Шутов Все актеры и съемочная группа 2 постера

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