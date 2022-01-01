Адъютант его превосходительства, 1969

Гражданская война в России. Разведчик Павел Кольцов получает задание внедриться в Добровольческую Армию белых. Благодаря собственной отваге и удачному стечению обстоятельств, Кольцову удается не просто внедриться в ряды врага, но и стать адъютантом командующего. Самым сложным для него испытанием становятся не допросы контрразведки, а чувства, вспыхнувшие к дочери белого полковника, а также дружба с осиротевшим мальчиком Юрой.
Россия, 1919 год. Разведчик Кольцов направлен со специальным заданием в штаб деникинской армии. Фильм расскажет как о подвигах Кольцова, так и о его характере и сложном внутреннем мире.