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Постер фильма Приключения желтого чемоданчика
Постер фильма Приключения желтого чемоданчика
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Приключения желтого чемоданчика

Приключения желтого чемоданчика

Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika 18+
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Факты

О фильме

Юные Петя и Тома живут в одном дворе. Внешне они выглядят как обычные дети, но на самом деле Томе катастрофически не хватает жизнерадостности, а Пете – смелости. Чтобы решить обе проблемы сразу, их родители сговариваются и вызывают детского доктора. Тот отличается эксцентричностью и всегда носит с собой желтый чемоданчик, в котором лежат леденцы, которые лечат не только болезни, но и всякие человеческие пороки. По стечению обстоятельств доктор теряет чемодан, и волшебные пилюли из него распространяются по всему городу. Теперь доктор вместе с Петей, Томой и ее бабушкой должны вернуть чемоданчик. Смогут ли они стать храбрее и веселее?

  • Знаменитая советская актриса Татьяна Пельтцер, исполнившая роль бабушки Томы, уже долгое время дружила с режиссером картины Ильей Фрезом, который снял ее во многих своих работах. Фрез сразу решил, что Пельтцер как никто справится с ролью. 
  • Для своего возраста Пельтцер была в отличной физической форме. В свои 65 она с легкостью лезла по трубе, прыгала через забор и даже прокатилась на крыше автобуса. 
  • Роль мальчика-болтуна в фильме исполнил девятилетний Игорь Воеводин, ставший впоследствии знаменитым писателем, журналистом и телеведущим. 
  • Андрей Громов, сыгравший Петю, во время проб так переволновался, что позабыл всю свою чтецкую программу. К счастью, такая пугливость была в самый раз для роли трусливого мальчика. К тому же режиссера восхитили уши Громова.

Желтый чемоданчик с необыкновенными леденцами храбрости был однажды утерян добрым и рассеянным доктором. К поиску пpопажи подключился пожелавший стать хpабpецом мальчик Петя...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 6 июня 1970
Дата выхода
6 июня 1970 Россия 6+
7 июля 1970 США
29 февраля 1976 Финляндия
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika, Приключения жёлтого чемоданчика, Die Abenteuer des gelben Köfferchens, Eventyret om den gule kuffert, Keltaisen laukun seikkailut, L'avventura della valigia gialla, Przygody żółtej walizeczki, The Adventures of the Yellow Suitcase
Режиссер
Илья Фрэз
Илья Фрэз
В ролях
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Евгений Лебедев
Евгений Лебедев
Андрей Громов
Наталья Селезнева
Наталья Селезнева
Вика Чернакова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
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Приключения желтого чемоданчика

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ninapasyakina 24 ноября 2019, 08:08
Фильм очень хороший и добрый , я его смотрела и раньше несколько раз , всегда смотрю с большим удовольствием , играют известные актеры : Лебедев и… Читать дальше…
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