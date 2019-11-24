Юные Петя и Тома живут в одном дворе. Внешне они выглядят как обычные дети, но на самом деле Томе катастрофически не хватает жизнерадостности, а Пете – смелости. Чтобы решить обе проблемы сразу, их родители сговариваются и вызывают детского доктора. Тот отличается эксцентричностью и всегда носит с собой желтый чемоданчик, в котором лежат леденцы, которые лечат не только болезни, но и всякие человеческие пороки. По стечению обстоятельств доктор теряет чемодан, и волшебные пилюли из него распространяются по всему городу. Теперь доктор вместе с Петей, Томой и ее бабушкой должны вернуть чемоданчик. Смогут ли они стать храбрее и веселее?