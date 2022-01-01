Кентервильское привидение, 1970

Американской паре с тремя детьми повезло: им удалось купить настоящий замок в Англии по крайне выгодной цене. Вот только, въехав в свой новый дом, хозяева обнаруживают, что в придачу к трехсотлетнему поместью им достался призрак его давнего обитателя, сэра Саймона Кентервиля. Но прагматичных жильцов просто так не проймешь: взрослые не боятся привидения, а братья-близнецы и вовсе настроены как следует позабавиться и задать духу Кентервиля настоящую трепку. Единственной, кто проявляет искренний интерес и сочувствие к привидению, становится дочка американцев, маленькая Виргиния.