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Кентервильское привидение Кентервильское привидение
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Кентервильское привидение, 1970

1970 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Американской паре с тремя детьми повезло: им удалось купить настоящий замок в Англии по крайне выгодной цене. Вот только, въехав в свой новый дом, хозяева обнаруживают, что в придачу к трехсотлетнему поместью им достался призрак его давнего обитателя, сэра Саймона Кентервиля. Но прагматичных жильцов просто так не проймешь: взрослые не боятся привидения, а братья-близнецы и вовсе настроены как следует позабавиться и задать духу Кентервиля настоящую трепку. Единственной, кто проявляет искренний интерес и сочувствие к привидению, становится дочка американцев, маленькая Виргиния.

  • Мультфильм создан по мотивам одноименной новеллы Оскара Уайльда, которая была впервые опубликована в лондонском журнале The Court and Society Review в 1887 году.
  • По воспоминаниям художника-постановщика Ланы Азарх, творческая группа ленты очень серьезно подошла к постановке: например, сама Азарх посещала библиотеки в поисках дополнительных материалов, чтобы замок в мультфильме мог соответствовать духу Англии и исторической эпохе.
  • Одним из технических новшеств, которым аниматоры воспользовались при создании мультфильма, стала «размывка» – полупрозрачная заливка для нанесения изображения на целлулоид.

Семья переезжает в особняк, в котором, по легенде, много лет назад муж убил свою жену. По ночам в особняке начинают происходить странные вещи: чьи-то шаги, грохот цепей, и постоянно появлющееся пятно крови на кухне…

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1970
Премьера в России 19 декабря 1970
Премьера в мире 19 декабря 1970
Возраст 6+
Режиссер
Валентина Брумберг
В ролях
Владимир Кенигсон
Алексей Консовский
Алексей Консовский
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Кентервильское привидение 1 постер
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Кентервильское привидение
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