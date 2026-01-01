Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
В 1968 году Роуг с соавторстве с писателем и художником Дональдом Кэммеллом снимает свой режиссерский дебют "Представление", где попытался соединить два подпольных лондонских мира - преступный и мир рок-музыкантов. Обилие эротических эпизодов и сцен насилия плюс наличие у героя Мика Джэггера проблем с сексуальной ориентацией шокировали прокатчиков, и фильм увидел свет только через два года.
|3 августа 1970
|Россия
|18+
|7 января 1971
|Великобритания
|18 сентября 1970
|Германия
|14 сентября 1970
|Дания
|17 сентября 1971
|Ирландия
|25 июня 1971
|Италия
|3 августа 1970
|Казахстан
|3 августа 1970
|США
|3 августа 1970
|Украина
|4 сентября 1970
|Финляндия
|27 января 1971
|Франция
|25 октября 1971
|Швеция
|26 декабря 1998
|Япония