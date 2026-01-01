Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Представление
Рейтинг IMDb: 6.7
Представление

Performance 18+
О фильме

В 1968 году Роуг с соавторстве с писателем и художником Дональдом Кэммеллом снимает свой режиссерский дебют "Представление", где попытался соединить два подпольных лондонских мира - преступный и мир рок-музыкантов. Обилие эротических эпизодов и сцен насилия плюс наличие у героя Мика Джэггера проблем с сексуальной ориентацией шокировали прокатчиков, и фильм увидел свет только через два года.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 3 августа 1970
Дата выхода
3 августа 1970 Россия 18+
7 января 1971 Великобритания
18 сентября 1970 Германия
14 сентября 1970 Дания
17 сентября 1971 Ирландия
25 июня 1971 Италия
3 августа 1970 Казахстан
3 августа 1970 США
3 августа 1970 Украина
4 сентября 1970 Финляндия
27 января 1971 Франция
25 октября 1971 Швеция
26 декабря 1998 Япония
MPAA R
Бюджет 750 000 GBP
Сборы в мире $93 367
Производство Goodtimes Enterprises
Другие названия
Performance, Az előadás, Flip ud, Kreacja, Nottinghill kl. 11.17, Nottinghill klo 11.17, Pafômansu, Pafômansu Seishun no wana, Pafômansu/Seishun no wana, Parastasis, Performans, Performanţă, Przedstawienie, Sadismo, Seishun no wana, The Performers, Vanilla, Перформанс, Представление, Пърформанс, パフォーマンス, 迷幻惊心, 迷幻演出
Режиссер
Николас Роуг
В ролях
Джеймс Фокс
Джеймс Фокс
Мик Джаггер
Анита Палленберг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
11 голосов
6.7 IMDb
