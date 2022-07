Коты-аристократы, 1970

Сюжет мультфильма был вдохновлен реальной историей, произошедшей в 1910 году в Париже, когда семейство котов унаследовало баснословное состояние.

Это был последний полнометражный анимационный фильм студии Disney, одобренный лично Уолтом Диснеем, и первый, который был полностью завершен уже после его смерти.

Персонаж Кыш-Брысь создавался под голос Луи Армстронгом. Внешний вид кота был смоделирован по образцу Армстронга – то, как он играл на трубе, его беспорядочное телосложение, вплоть до заметной щели между зубами. Однако Армстронг не смог записать ни одной строчки из-за болезни. Сменившему его актеру, Скэтмэну Крозерсу, перед подготовкой к озвучанию создатели сказали: “Представь, что ты Сачмо” (прозвище Армстронга).

Композиторы фильма, братья Шерманы (Ричард М. Шерман и Роберт Б. Шерман), отговорили великого Мориса Шевалье от выхода на пенсию, чтобы тот спел заглавную песню. Это была его последняя работа перед смертью в 1972 году.

Внешность О'Мэлли была основана на образе Фила Харриса.

Герои Тулуза и Берлиоза названы в честь двух великих французских художников – живописца и иллюстратора Анри де Тулуза-Лотрека и композитора Гектора Берлиоза. А псы Наполеон и Лафайет названы в честь известных французских генералов Наполеона Бонапарта и маркиза де Лафайета. Наполеон был императором Франции, завоевавшим большую часть Европы, а Лафайет был дворянином, который помогал американцам во время революции. В то же время мыш Рокфор назван в честь французского сорта сыра.

Некоторые строки в песне Шун Гона «Ev'rybody Wants To Be A Cat», исполненной Полом Винчеллом, позже были признаны политически некорректными и удалены из всех официальных саундтреков к мультфильму. Однако они остаются домашних релизах самого мультфильма.

Это последний мультфильм, в котором легендарный художник Эрик Ларсон работал аниматором-руководителем. С тех пор он сосредоточился на обучении молодых аниматоров, которые приходили в студию в 1970-х и 80-х годах.

Терл Рейвенскрофт, озвучивший русского кота Билли Босса, пел на нескольких аттракционах Диснейленда, таких как «Пираты Карибского моря», «Особняк с привидениями» и «Зачарованная комната Тики».

Это также последняя роль Билла Томпсона; актер умер менее чем через год после премьеры мультфильма.

В сцене, в которой Герцогиня и котята пьют сливки в начале фильма, каждая миска имеет цветное кольцо, которое соответствует цвету лент, бантов, галстуков, или воротников кошки, пьющей сливки.

Изначально предполагалось, что персонажа Томаса О'Мэлли будут рисовать полосатым рисунком, чтобы он напоминал полосатого кота. Однако, как выяснил режиссер Вольфганг Райтерман во время работы над «Книгой джунглей», когда создавал анимацию для Шерхана, анимирование полос – сложная, трудоемкая и дорогостоящая задача, поэтому от этой идеи отказались.