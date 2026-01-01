Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Конец 60-х, Нью-Йорк. Группа студентов решает организовать акцию с применением силы. Они собираются разгромить здание компании, сотрудничающей с диктаторами соседних стран. Но пока они ведут подготовительные работы, связываются с другими агрессивно-настроенными группами, на их пути появляется ФБР.
|22 сентября 1970
|Россия
|22 августа 1980
|Германия
|16
|22 сентября 1970
|Казахстан
|22 декабря 1970
|США
|22 сентября 1970
|Украина