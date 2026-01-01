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Постер фильма Негде скрыться
5.3
Киноафиша Фильмы Негде скрыться
5.3

Негде скрыться

, 1970
No Place to Hide
США / триллер / 18+
Постер фильма Негде скрыться
5.3

О фильме

Конец 60-х, Нью-Йорк. Группа студентов решает организовать акцию с применением силы. Они собираются разгромить здание компании, сотрудничающей с диктаторами соседних стран. Но пока они ведут подготовительные работы, связываются с другими агрессивно-настроенными группами, на их пути появляется ФБР.

В ролях

Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Jerry Savage
Ребекка Граймс
Laurie Fisher
Викки Ланкастер
Estelle Ferguson
Дэннис Тейт
Ray Brown
Барбара Ли Гован
Marlena St. James
Рой Уайт
William Decker
Энтони Пейдж
Tony Page
Tommy Trafler
Хенри Дж. Сэндерс
James Henderson
Jed Mills
Chuck Bradley
David Orange
Richard Scott
Режиссер Роберт Аллен Шницер
Сценарист Ларри Бейнхарт, Роберт Аллен Шницер, Louis Pastore
Композитор Joseph Delacorte
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 22 сентября 1970
Дата выхода
22 сентября 1970 Россия
22 августа 1980 Германия 16
22 сентября 1970 Казахстан
22 декабря 1970 США
22 сентября 1970 Украина
MPAA R
Производство Galaxy Films, Movicorp Media
Другие названия
No Place to Hide, Rebel, Rebel: 50th Anniversary, Rebel 50th Anniversary, A lázadó, C.I.A.: Entre la vida y la muerte, Der letzte Ausweg, Fuga senza scampo, Fuga sin descanso, Ilman pakopaikkaa, Kapinallinen, Mässaja, Meambokhe, Není úkrytu, No hay lugar para esconderse, O anarhikos, Oprøreren - The Hunter, Rebel - O Insubmisso, Rebel, o Insubmisso, Rebel, o Insubmisso - O Sonho de Um Homem, Sem Refúgio, Sin lugar para ocultarse, The Terrorists, Tjallaren, Zebra, Ο αναρχικός, Негде скрыться, レベル, 叛逆先锋, Rebelde, A Man Called...Rainbo, Blood Line - Ein tödlicher Plan, CIA: Between Life and Death

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 12 голосов
4 IMDb

Отзывы о фильме

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