«У игроков хотя бы есть шанс»: ИИ рассказал, кому из «Игры в кальмара» он правда сочувствует — удивитесь, но это антагонист

В «Игре в кальмара» всё устроено так, что зрителю автоматически хочется сопереживать участникам. Это люди с большими долгами, проблемами, своими страхами. И когда их убивают — это грустно и несправедливо.

Но в этой игре есть и другая сторона. Те, кто всё это организуют, охраняют, обеспечивают — и делают это не всегда потому, что они какие-то кровожадные. Они тоже люди, у которых когда-то всё пошло не так.

Но будучи зрителем, не всегда удается проникнуться симпатией к антагонистам. Поэтому мы решили обратиться к ИИ. Он проанализировал жизненные ситуации и мотивы «плохишей», а после вынес вердикт, кого из них ему больше всего жаль.

Охранники: просто работают, но какой ценой

Люди в комбинезонах делают всю грязную работу. Они стреляют в проигравших, убирают тела, следят за порядком. На них всё держится, но при этом у них нет никаких привилегий. Они живут в крохотных комнатушках и не могут так просто покинуть игру.

На примере 011 мы убедились: они пришли, потому что тоже были в отчаянии. Деньги нужны были срочно, вариантов не было. Им предложили стать частью «системы» — и они согласились, думая, что это хоть какой-то выход.

Но в итоге они живут в постоянном страхе и каждый день участвуют в убийствах. Участник хотя бы может погибнуть быстро или, наоборот, выиграть.

У охранника нет ни того, ни другого. Он просто продолжает делать то, от чего любого нормального человека вывернет. А потом еще и продолжает жить с этим.

Распорядитель — был на месте игроков, но стал частью системы

Фронтмен и сам когда-то участвовал в играх, одержав победу. То есть он тоже был на грани, нуждался в деньгах, прошел через ад. Но потом решил остаться и стать одной из шестеренок этой жуткой системы.

Может показаться, что он просто продался. Но если задуматься — он, скорее всего, просто не справился с тем, что произошло после победы. Деньги или вообще не помогли, или помогли, но ненадолго.

И вместо того чтобы уйти — он согласился стать частью механизма. Он уже знает, как тут всё устроено, его не пугает смерть.

Может, потому что внутри у него всё давно умерло? В общем, хоть и сложно его оправдывать, но легко понять, что просто так в кресло начальника не попадают.

VIP-гости — не такие счастливые, как кажется

Эти персонажи максимально мерзкие, считает ИИ. Богатые, отвратительные, смотрят на всё как на развлечение. Платят за то, чтобы наблюдать, как умирают люди — по сути жалеть их вообще не за что.

Но если чуть подумать — они тоже в каком-то тупике. У них давно нет ни интереса к жизни, ни нормальных эмоций. Им скучно настолько, что они платят за шоу с убийствами, просто чтобы хоть что-то почувствовать.

Они не на дне, как участники, но в них абсолютно не осталось ничего живого. Внутри пустота покруче, чем в карманах у должников. Просто всё это внутреннее обёрнуто в купюры и спрятано под золотой маской.

Вердикт: больше всего жалко… охранников

Нейросеть пришла к выводу, что если и выбирать, кого из этих трёх групп жаль больше всего, то это охранники. Потому что у них вообще нет вариантов. Они не могут выиграть, не могут уйти, не могут сопротивляться. Они просто работают в этом аду каждый день и делают то, от чего потом не отмоешься.

У игроков хотя бы есть шанс. У распорядителя — власть. У VIP-гостей — деньги. А у охранников — только приказ и страх. И, возможно, когда всё это заканчивается, именно они остаются с самыми тяжёлыми последствиями внутри, вынес вердикт ИИ.

Ранее мы писали: В залах для ВИП-гостей шикарные комнаты: но интерьер был выбран неспроста — вот что хотела донести «Игра в кальмара»