Когда у них случилась поломка и они беседуют в кузове пикапа, их показывают в профиль, причём Хэлси виден на заднем плане. За Хэлси, ещё глубже на фоне, непрерывным потоком движутся автомобили по явно крупной магистрали. Затем камера переходит в дальний план, показывающий их сидящими под дождём. Этот общий план также показывает окрестную сельскую местность: они находятся на уединённой грунтовой дороге, рядом нет никаких крупных магистралей.