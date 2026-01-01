Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Малыш Фаусс и Большой Хэлси
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
2 постера
Малыш Фаусс и Большой Хэлси

Little Fauss and Big Halsy 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 21 октября 1970
Дата выхода
21 октября 1970 Россия 16+
21 октября 1970 Казахстан
21 октября 1970 США
21 октября 1970 Украина
MPAA R
Производство Alfran Productions, Furie Productions, Paramount Pictures
Другие названия
Little Fauss and Big Halsy, L'Ultime Randonnée, Stromer der Landstraße, A nyerő páros, Amerika 1971, As Máquinas Quentes, El precio del fracaso, Iso pärinä ja pikku pärinä, Küçük Fauss, Büyük Halsy, Lille Fauss og Store Halsy, Little Fauss und Big Halsy, Lo spavaldo, Mały Fauss i wielki Halsy, Micul Fauss si Marele Halsy, Os Rivais, The winner takes it all, Vinnaren tar allt, Vinneren tar alt, Малыш Фаусс и Большой Хэлси, お前と俺
Режиссер
Сидни Дж. Фьюри
В ролях
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Лорен Хаттон
Лорен Хаттон
Люсиль Бенсон
Майкл Дж. Поллард
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
Киноляпы

Когда у них случилась поломка и они беседуют в кузове пикапа, их показывают в профиль, причём Хэлси виден на заднем плане. За Хэлси, ещё глубже на фоне, непрерывным потоком движутся автомобили по явно крупной магистрали. Затем камера переходит в дальний план, показывающий их сидящими под дождём. Этот общий план также показывает окрестную сельскую местность: они находятся на уединённой грунтовой дороге, рядом нет никаких крупных магистралей.

