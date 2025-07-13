Даже на Западе признали: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном уже круче фильма с Питтом и Джоли минимум в одном

Российский артист появился в касте не просто так.

Амбиции у второго сезона «Мистера и миссис Смит» огромные: проект Amazon стремится не просто удержать планку, заданную первой главой, но и показать, что культовый сюжет про шпионов-супругов ещё может удивлять. Именно потому в проект и позвали Марка Эйдельштейна, уверены на Западе.

По мнению авторитетного Forbes, новый сезон уже переплюнул оригинал хотя бы в одном — в самой концепции главных героев. Если Брэд Питт и Анджелина Джоли в фильме были зрелыми суперзвёздами, а Дональд Гловер с Майей Эрскин тоже далеко не новички, то теперь нас ждут чуть ли не студенты-шпионы: Марку Эйдельштейну всего 23, Софи Тэтчер — 24.

«Это гораздо более обоснованный взгляд на концепцию, чем мы видели в версии Брэда Питта и Анджелины Джоли 2005 года», — настаивают обозреватели.

Настолько молодой дуэт открывает сериалу дорогу к неожиданной динамике — история обещает стать куда более «приземлённой» и честной, чем глянцевый боевик 2005 года.

Кинокритик Оксана Агапова в комментарии для портала «Киноафиша» также подчеркивает, что ключевая интрига 2 сезона — именно в новых лицах, и наличие в касте Эйдельштейна ее откровенно радует:

«Моя радость связана с тем, что засветился такой прекрасный актёр, который, несмотря на всю свою юность и непосредственность, на самом деле обладает той самой связкой очаровательной меланхолии и молодёжной такой бойкости и динамики».

По словам эксперта, это большой прорыв для российского артиста, но сейчас, в век франшиз, ремейков, повторяемости истории, очень важно придавать сюжету новую глубину:

«Не через классические типажные отношения сильного статного мужчины и роковой красотки, а через отношения людей… которые вытаскивают свои сильные стороны и раскрываются с неожиданной стороны».

Именно эта честность в «игре с новыми поколениями» может дать шанс сериалу превзойти не только звезд первого сезона, но и легендарное кино с Питтом с Джоли.

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