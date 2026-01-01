Оповещения от Киноафиши
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
Единственная забава в городке

The Only Game In Town 18+
О фильме

Участница танцевально-хоровой группы, дама средних лет Фрэн Уокер живет ожиданием, когда ее любовник, наконец, получит развод. Однажды она знакомится в баре с пианистом и заядлым игроком Джо Грэйди и без памяти в него влюбляется. Амбициозный музыкант, мечтающий вырваться из Лас-Вегаса и добиться известности в Нью-Йорке, резко меняет жизнь Фрэн…

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1970
Премьера в мире 21 января 1970
Дата выхода
21 января 1970 Россия 16+
21 января 1970 Казахстан
21 января 1970 США
21 января 1970 Украина
Бюджет $11 000 000
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
The Only Game in Town, Juego de amor y deseo, Das einzige Spiel in der Stadt, Affaire in Las Vegas, Det enda spelet i stan, Det eneste spillet, El único juego en la ciudad, Højt spil i Las Vegas, Jedyna gra w mieście, Jogo de Paixões, Kadın ve kumar, Kono ai ni subete o, L'unico gioco in città, La belle se joue à Las Vegas, Las Vegas, un couple, Quando o Jogo É o Amor, Romanssi Las Vegasissa, Tanha bazi dar shahr, To paihnidi tou erota kai tou pothou, Το παιχνίδι του έρωτα και του πόθου, Единствената игра в града, Единственная забава в городке, この愛にすべてを, 人间游戏
Режиссер
Джордж Стивенс
В ролях
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Чарльз Брасвелл
Хэк Генри
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.7

5.7
Оцените 11 голосов
5.7 IMDb
Отзывы о фильме

