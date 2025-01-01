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Судьба «Резидента»

Sudba rezidenta 18+
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О фильме

Арестованный после событий “Ошибки “Резидента” Михаил Тульев оказывается перевербован советскими спецслужбами. Герой вынужден помогать КГБ в контрразведывательной операции, в то время как офицер разведки Синицын пытается склонить искренние симпатии Тульева на сторону Советского Союза. В это же время западная разведка пробует с помощью шантажа склонить молодого советского ученого Владимира Боркова к шпионажу.

  • Съемки тетралогии о “Резиденте” растянулись почти на двадцать лет.
  • Фильм снимали в Москве, Ярославле и Сергиевом Посаде.
  • По сценарию Владимир Борков – советский физик-ядерщик. В литературном первоисточнике герой – лейтенант госбезопасности Кустов.
  • Сыгравший Павла Синицына Михаил Ножкин к моменту съемок в цикле фильмов о “Резиденте” успел получить славу диссидента, что, тем не менее, никак не отразилось на его кандидатуре на роль агента КГБ.
  • За первый год с момента выхода “Судьбы “Резидента” на экраны картину посмотрело более 28,7 миллионов зрителей.
  • Для сцен с иностранными туристами использовался мотив “Марша полковника Боуги” в разных вариациях.
  • Картина поставлена по мотивам детектива “С открытыми картами” авторства бывших сотрудников КГБ под псевдонимами Олега Шмелева и Владимира Востокова.

Психологический детектив, продолжение фильма «Ошибка резидента». Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником и используют помощь перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда»…

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 10 августа 1970
Дата выхода
10 августа 1970 Россия 12+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Sudba rezidenta, Secret Agent's Destiny, The Secret Agent's Destiny, Western Trail, With Cards on the Table, Судьба резидента
Режиссер
Вениамин Дорман
В ролях
Георгий Жженов
Георгий Жженов
Михаил Ножкин
Михаил Ножкин
Андрей Вертоградов
Ефим Копелян
Ефим Копелян
Ростислав Плятт
Ростислав Плятт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb
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Судьба «Резидента»

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