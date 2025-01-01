Арестованный после событий “Ошибки “Резидента” Михаил Тульев оказывается перевербован советскими спецслужбами. Герой вынужден помогать КГБ в контрразведывательной операции, в то время как офицер разведки Синицын пытается склонить искренние симпатии Тульева на сторону Советского Союза. В это же время западная разведка пробует с помощью шантажа склонить молодого советского ученого Владимира Боркова к шпионажу.
Психологический детектив, продолжение фильма «Ошибка резидента». Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником и используют помощь перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда»…
|10 августа 1970
|Россия
|12+