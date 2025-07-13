Один ползет, второй орет, третья рожает: в «28 лет спустя» появились новые виды зомби — и один омерзительнее другого

В «28 дней спустя» и его сиквеле зараженные были простыми и страшными одновременно: обычные люди, которых вирус ярости лишал рассудка. Они не были классическими гниющими зомби — это были бешеные спринтеры с залитыми кровью глазами. Дилогия пугала именно этой простотой: инфицированные носились по улицам быстрее здоровых людей, выламывали двери и грызли людей заживо. Но за 28 лет многое изменилось.

В новой части, успешно штурмующей кинотеатры, на обочинах цивилизации мутанты эволюционировали в отвратительных «тихоходов» — распухших, склизких, ползучих зомби, которые охотятся маленькими стаями. Эти слизняки пожирают не только людей, но и червяков — мерзко, да, но ползучие — не самый страшный подвид-новичок.

Питаясь мясом, зараженные наращивают мышечную массу и становятся Альфами (или Берсерками). Это огромный мутант, которому плевать на пули: чтобы свалить Альфу, нужно не меньше десяти стрел (ну или одного особенного дротика — но это уже спойлеры).

Но куда страшнее не сила, а разум. Если обычные инфицированные тупо кидаются на все живое, Альфа наблюдает. Он командует стаей как мясным щитом и идет следом, выжидая. Более того, он способен заботиться о потомстве: один такой монстр слышит крик младенца, рожденного зараженной женщиной (тоже впервые во франшизе!), и мчится его защищать.

Новые мутанты в «28 лет спустя» — это кошмар для выживших. Если раньше можно было просто убежать от бешеного, теперь придется спрятаться от хищника, который научился думать. Думать, как тебя сожрать.

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