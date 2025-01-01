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О любви

O lyubvi 18+
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О фильме

Героиня фильма, 30-летняя Галина, хороша собой и умна. Молодая женщина занимается реставрацией скульптур с Екатерининском дворце и относится к своему делу преданно, практически фанатично. С головой погрузившись в работу, она полностью забывает о личной жизни. Вера, лучшая подруга Гали, приглашает ее в гости, чтобы познакомить с перспективным инженером Митей Велиховым. Тот сразу же начинает ухаживать за красивой девушкой, но вот беда, куда больше Галю привлекает другой гость - загадочный, и, увы, женатый Андрей…

  • Режиссером фильма стал выпускник ВГИКа Михаил Богин. В 1975 он эмигрировал в США. Среди других его работ - картины “Зося” (1967), “Дом на английской набережной” (2007), “Мой бедный Марат” (2008). 
  • Роль Галины исполнила Виктория Федорова, но озвучила героиню Нина Меньшикова . 
  • “О любви” - второй фильм, в котором снимались вместе Виктория Федорова (Галина) и Олег Янковский (Андрей). В 1974 году актеры исполнили главные роли в драме “Гнев”, снятой Николаем Гибу и Леонидом Проскуровым.  
  • В дальнейшем Олег Меньшиков и Сергей Дрейден снимались в историческом фильме Бориса Ермолаева “Мой дом - театр” (1975) и драме Игоря Шешукова “Полковник в отставке” (1977).

Тридцатилетняя Галина умна, обаятельна и красива. Она работает реставратором в мастерской ленинградского Екатерининского дворца и, казалось бы, создана для любви. Но настоящего чувства все нет и нет…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 20 февраля 1970
Дата выхода
20 февраля 1970 Россия 0+
20 февраля 1970 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
O lyubvi, A Ballad of Love, About Love, Bedenkzeit für die Liebe, I ballada tis agapis, O miłości, О любви
Режиссер
Михаил Богин
В ролях
Сергей Дрейден
Сергей Дрейден
Элеонора Шашкова
Владимир Тихонов
Владимир Тихонов
Олег Янковский
Олег Янковский
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb
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О любви

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