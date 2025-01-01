Героиня фильма, 30-летняя Галина, хороша собой и умна. Молодая женщина занимается реставрацией скульптур с Екатерининском дворце и относится к своему делу преданно, практически фанатично. С головой погрузившись в работу, она полностью забывает о личной жизни. Вера, лучшая подруга Гали, приглашает ее в гости, чтобы познакомить с перспективным инженером Митей Велиховым. Тот сразу же начинает ухаживать за красивой девушкой, но вот беда, куда больше Галю привлекает другой гость - загадочный, и, увы, женатый Андрей…
Тридцатилетняя Галина умна, обаятельна и красива. Она работает реставратором в мастерской ленинградского Екатерининского дворца и, казалось бы, создана для любви. Но настоящего чувства все нет и нет…
|20 февраля 1970
|Россия
|0+
|20 февраля 1970
|США