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Семейное счастье
Семейное счастье
Semeynoe schaste
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
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О фильме
В фильме четыре новеллы по одноименным рассказам А.П.Чехова: "От нечего делать", "Нервы", "Мститель", "Предложение".
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1969
Премьера в мире
8 июня 1970
Дата выхода
8 июня 1970
Россия
Производство
Мосфильм
Другие названия
Semeynoe schaste, Családi boldogság, Family Happiness, Huvilarakkautta, Le Bonheur familial, Семейное счастье
Режиссер
Сергей Соловьев
Александр Шейн
В ролях
Алиса Фрейндлих
Вячеслав Тихонов
Николай Бурляев
Николай Гриценко
Все актеры и съемочная группа
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Фильм находится в
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Экранизации произведений А.П. Чехова
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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