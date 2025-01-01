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Киноафиша Фильмы Семейное счастье

Семейное счастье

Semeynoe schaste 18+
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О фильме

В фильме четыре новеллы по одноименным рассказам А.П.Чехова: "От нечего делать", "Нервы", "Мститель", "Предложение".
Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 8 июня 1970
Дата выхода
8 июня 1970 Россия
Производство Мосфильм
Другие названия
Semeynoe schaste, Családi boldogság, Family Happiness, Huvilarakkautta, Le Bonheur familial, Семейное счастье
Режиссер
Сергей Соловьев
Сергей Соловьев
Александр Шейн
Александр Шейн
В ролях
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих
Вячеслав Тихонов
Вячеслав Тихонов
Николай Бурляев
Николай Бурляев
Николай Гриценко
Николай Гриценко
Все актеры и съемочная группа
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Фильм находится в подборках
Экранизации произведений А.П. Чехова Экранизации произведений А.П. Чехова

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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